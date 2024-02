La SNCF a discrètement durci ses règles pour le transport de bagages à bord des TGV inOui et des trains Intercités. Une restriction s’applique désormais, comme dans les Ouigo. Que risque-t-on si on prend trop de valises ?

Le nombre de bagages que l’on peut emporter avec soi dans un train est désormais limité dans les TGV inOui et les Intercités. Cette consigne, que la SNCF a fait évoluer très discrètement le 15 février 2024, a été remarquée par Le Figaro le 21 février. Auparavant, seuls les passagers des trains Ouigo étaient restreints sur la quantité de bagages pouvant être transportés à bord du train — avec un surplus à payer en cas de bagage supplémentaire ou très volumineux.

Dans les TGV inOui et Intercités, « vous devez simplement être en mesure de porter vous-même en une seule fois tous vos bagages », résume la SNCF. Pour l’instant, la SNCF n’a pas prévu de verbaliser les passagers qui ne respectent pas ses nouvelles consignes. Une période d’adaptation est prévue jusqu’au 15 septembre 2024.

Quelle est l’amende si je prends trop de bagages dans un train ?

Dans les TGV inOui et Intercités

Après le 15 septembre 2024, « le non-respect de la politique bagages entraine […] une amende de 50 € », a déclaré SNCF Voyageurs à nos confrères du Figaro. Par ailleurs, « en cas d’entrave à la circulation dans les couloirs ou en cas d’occupation indue d’une place ou d’un espace bagages, vous êtes passible d’une amende de 150 € », lit-on sur le site de SNCF Voyageurs.

Dans les Ouigo

Si vous voyagez avec un bagage supplémentaire ou volumineux qui n’a pas été réservé au préalable, vous risquez de devoir payer une régularisation de 20 € en gare.

Combien de bagages peut-on prendre dans un TGV Inoui ou Intercités ?

À bord d’un TGV inOui ou d’un train Intercités, on peut emporter :

Maximum 2 bagages aux dimensions ne dépassant pas 70 × 90 × 50 cm : valise, sac à dos, sac de randonnée, sac de sport,

1 bagage à main aux dimensions maximales de 40 × 30 × 15 cm : sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur.

Les bagages sont désormais limités aussi dans les TGV Inoui et Intercités. // Source : Canva

Il est possible de voyager avec certains bagages spéciaux, dans ce cas les restrictions suivantes s’appliquent :

1 bagage n’excédant pas 70 × 90 × 50 cm : valise, sac à dos, sac de randonnée ou de sport,

1 bagage spécial aux dimensions limitées à 90 × 130 cm : poussette, trottinette pliée, instrument de musique dans un étui, paire de skis, planche nautique ou de snowboard dans une housse,

1 bagage à main n’excédant pas 40 × 30 × 15 cm : sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur.

Le vélo est un bagage un peu particulier, qui a ses propres consignes. Elles dépendent de si on voyage avec un vélo non démonté (il est alors obligatoire de réserver une place pour le vélo) ou démonté/plié et sous housse.

Combien de bagages peut-on prendre dans un Ouigo ?

Certains bagages sont compris dans le billet de train Ouigo par défaut, correspondant à l’offre Ouigo Essentiel :

1 bagage à main ne dépassant pas 36 × 27 × 15 cm,

1 bagage cabine aux dimensions maximales de 55 × 35 × 25 cm.

Les bagages supplémentaires sont payants :

Il est possible de souscrire à l’offre Ouigo Plus (9 €), permettant d’ajouter un bagage supplémentaire de 130 × 90 cm x 30 kg : trottinettes, planche nautique ou de neige, paire de skis dans leur housse, instrument de musique dans un étui.

L’option bagage supplémentaire ajoutée à l’offre Ouigo Essentiel (5 € par bagage) permet quant à elle de voyager avec un équipement sportif ou son instrument de musique.

Si vous souhaitez voyager avec votre vélo dans un train TGV OuiGo, il faut sélectionner l’option (5 € pour un vélo démonté sous housse et 10 € pour un vélo non démonté).

