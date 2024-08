Lecture Zen Résumer l'article

Voyager en train avec son vélo devrait être une expérience simple et agréable. Mais la réalité est tout autre.

La SNCF est encore à la traîne et peine à accueillir les cyclistes qui sont de plus en plus nombreux à prendre le train. Si la loi d’orientation des mobilités (LOM) a imposé par décret 4 à 8 emplacements pour les vélos non démontés dans les nouvelles rames des trains régionaux (TER) et 8 places dans les trains nationaux neufs ou rénovés, ça n’est toujours pas assez.

Entre les contraintes de réservation, les espaces limités et les règles fluctuantes selon les types de train, prendre le train avec son vélo est un casse-tête. Et la situation peut vite se tendre quand on voit le comportement des autres passagers, dont certains envahissent avec leurs valises les emplacements vélos. En ouvrant X (ex-Twitter)– ou la boîte de Pandore de la SNCF — on peut lire de nombreux témoignages d’utilisateurs perdus, ou qui ont écopé d’une amende plus ou moins salée, voire plus ou moins justifiée.

Comme ce n’est pas toujours clair, on fait le point pour vous aider à organiser votre prochain trajet en France.

Voyager dans un TGV avec un vélo n’est pas toujours simple // Source : SNCF

Comment préparer son vélo pour voyager en train ?

Avant de partir, nettoyez votre vélo, surtout si vous comptez le mettre en housse. Il vaut mieux transporter et démonter un vélo propre qu’un vélo sale. Cela vous évitera les mains pleines de graisse noire sur le quai du train, et de salir le reste de vos affaires. Nettoyez et dégraissez bien la chaîne et lubrifiez-la. Quelques gouttes suffisent. Profitez-en pour inspecter votre vélo. Vérifiez que tout fonctionne.

Pensez à démonter votre vélo si nécessaire. Achetez une housse de transport, dont les dimensions sont adaptées à votre vélo et autorisées dans le train. La housse compacte et légère pour bikepacking de Decathlon a l'avantage de se replier dans une petite sacoche à accrocher sur son guidon. Dans le train, la house doit toujours être fermée.

Vous avez un VAE ou un vélo avec des freins à disque ? Utilisez des entretoises de plaquette de frein . Cela permet d'éviter que vos plaquettes ne se collent une fois qu'il n'y a plus le disque. Un morceau de carton rigide suffit. Pour retirer la roue arrière plus facilement, positionnez la chaîne sur les plus petits pignons (ceux à droite).

Étiquetez votre vélo.

Retirez les sacoches une fois à bord.

Les règles pour prendre son vélo selon le type de train (OUIGO, TER, TGV…)

Train Conditions Prix TER réservation parfois obligatoire* pour un vélo non démonté gratuite ou payante*pour un vélo non démonté, gratuite pour un vélo plié ou sous housse (130 x 90 cm) Intercités







réservation obligatoire pour un vélo non démonté 5/10 € pour un vélo non démonté, gratuit pour un vélo sous housse (130 x 90 cm) ou pliant TGV INOUI 10 € pour un vélo non démonté, gratuit pour un vélo démonté sous housse (130 x 90 cm) ou pliant Transilien vélos acceptés uniquement du lundi au vendredi, avant 6h30, entre 9h30 et 16h30 et après 19h30, le samedi, le dimanche et les jours fériés sans restriction d’horaire. Vélos interdits en dehors de ces horaires gratuit OUIGO (Classique & Train Grande Vitesse) réservation obligatoire. L’option vélo non démonté n’est pas proposée pour les trains OUIGO Grande vitesse. payant, 10 € pour un vélo non démonté, 5 € pour un vélo pliant ou vélo démonté sous housse (130 x 90 cm max et poids ≤ 30 kg) * La réservation dépend aussi de la région et de certaines lignes, ou de la période (week-ends, vacances scolaires). La réservation pour un vélo non démonté n’est pas toujours gratuite. Le mieux reste de vérifier sur le site TER de la région les conditions appliquées.



Pour l’instant, les vélos couchés, tandems, tricycles, cargos et longtails ne sont pas acceptés dans la plupart des trains.

Pour l’été 2024, des services spéciaux Train + Vélo ont été mis en place. Leur objectif est de « simplifier » le transport des vélos en train. Rien de révolutionnaire puisque les initiatives menées consistent généralement à revoir à la hausse le nombre d’emplacements vélos et à systématiser la réservation via un « coupon vélo ». La réservation est gratuite ou payante selon la région (de 1 € à 10 €). Attention au calendrier qui n’est pas le même partout, ça serait trop simple… Le site France Vélo Tourisme a réuni sur une seule page les initiatives Train + Vélo de l’été 2024.

Comment réserver son emplacement vélo non démonté sur l’application SNCF Connect ?

Sur l’application SNCF Connect, renseignez dès la réservation le type de vélo (non démonté, démonté) et suivez les informations.

Si au début la réservation était laborieuse, des améliorations ont été apportées et l’on trouve rapidement des informations régionales et nationales pour organiser son voyage.

Comme la flotte de trains équipés d’emplacements vélos est limitée, il est indispensable de s’y prendre au plus tôt. Sinon, le plan B consiste à démonter votre vélo et le mettre dans une housse. C’est d’ailleurs ce que suggère la SNCF sur son application.

Les différentes étapes pour réserver un emplacement vélo non démonté sur SNCF Connect

Autre information importante : si vous changez de train, la réservation d’un vélo non démonté peut sauter. C’est le cas si vous voyagez avec un vélo non démonté et que vous passez d’un OUIGO classique à un OUIGO Grande Vitesse. Vérifiez donc toujours avant d’embarquer.

5 conseils pour voyager en train avec son vélo l’esprit (presque) tranquille

Arrivez toujours en avance à la gare pour démonter votre vélo tranquillement, ou le monter à bord et trouver l’emplacement. Si vous devez démonter votre vélo, mettez-vous à l’écart et pas devant les portes ou dans les passages. Prévoyez un petit chiffon pour retirer les éventuelles saletés. Une fois à bord, veillez à ce que votre vélo ne gêne pas la circulation dans le train. Si votre vélo est en housse, rapprochez-vous d’un contrôleur pour vérifier que votre vélo peut rester à cet endroit. Évitez les zones de passage ou les portes. Emportez une housse de transport vélo et un multitool pour démonter les roues. La housse pliée ne prend pas beaucoup de place. Decathlon propose une housse à moins de 20 euros . Une fois pliée dans sa pochette de rangement, elle mesure 25 x 15 cm. C’est souvent moins contraignant (et gratuit !) de voyager avec un vélo démonté. L’option sac-poubelle façon MacGyver n’est pas toujours acceptée par les contrôleurs. Prévoyez un petit antivol pour sécuriser votre vélo. Certains trajets et configurations de train ne vous permettent pas d’avoir toujours un œil dessus. Quand le train a plusieurs arrêts, ça peut vite devenir stressant. Le Combiflex de chez Abus est vraiment pratique pour ce type d’usage. Pas besoin de clef en plus, car il fonctionne à code. Prenez la version avec le câble de 120 cm, plus pratique que les versions avec un câble plus court.

