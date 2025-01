Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, Île-de-France Mobilités propose de nouveaux tarifs pour la quasi-totalité des services de métro, bus et tramway en région parisienne. C’est plus simple qu’avant, mais aussi plus cher.

En 2025, le métro fait sa révolution à Paris. C’est la fin des prix uniques pour chaque destination : il y a désormais deux tarifs uniques, fixés à 2,50 euros (métro / RER) et 2 euros (bus / tramway), peu importe la destination choisie. Un aller-simple entre deux stations à Paris coûte désormais autant qu’un trajet d’une heure et demie, ce qui simplifie drastiquement l’offre. Un des avantages de cette simplification est qu’il devient possible d’aller n’importe où avec un billet acheté depuis son téléphone, ce qui était impossible à l’époque où il existait des centaines de tarifications différentes.

Malheureusement, ces tarifs uniques ont aussi une conséquence négative : les prix augmentent presque partout. Outre le prix du ticket (qui permet d’aller plus loin, mais coûte plus cher), les forfaits Navigo semaine, mois et année connaissent aussi des augmentations des prix.

Les nouveaux prix des tickets de métro en 2025 à Paris

Le ticket de métro à 2,15 euros n’existe plus : place désormais à des tarifs de 2,50 euros (métro / RER) et 2 euros (bus / tramway), qui permettent d’aller dans les cinq zones. C’est moins cher pour les personnes qui habitent en banlieue, mais plus cher pour les déplacements intra-muros.

Île-de-France Mobilités simplifie aussi l’offre aéroport, avec un ticket unique pour aller à Orly ou à Charles-de-Gaulle. Il faut désormais payer 13 euros pour prendre le métro ou le RER, contre des tarifs différents auparavant.

À partir de janvier 2025 Anciens prix Ticket métro/RER dans Paris 2,50 euros 2,15 euros (ou 1,73 euro en carnet) Ticket RER en dehors de Paris 2,50 euros Entre 2,15 et 5 euros Ticket bus/tram 2 euros 2,15 euros (ou 1,73 euro en carnet) Ticket Liberté+ 1,99 euro (ou 1,60 euro pour bus/tram) 1,73 euro Ticket aéroport 13 euros Entre 10,30 et 16,60 euros

L’offre Liberté+ devient plus avantageuse que jamais avec des billets à 1,99 euro (métro / RER) et 1,60 euro (bus / tramway), contre 1,73 euro auparavant. L’augmentation des prix est plus faible que sur les tickets traditionnels, avec en bonus des correspondances gratuites.

Enfin, les tarifications spéciales disparaissent. Les passes WE Jeune, anti-pollution ou fête de la musique n’existent plus. Il faut se contenter des billets à tarif unique.

Les nouveaux prix des passes Navigo en 2025 à Paris

Les abonnements Navigo coûtent aussi plus cher en 2025. Comptez désormais 31,60 euros pour un forfait semaine, 88,80 euros pour un passe mois et 976,80 euros à l’année. La carte Imagine’R est aussi impactée (384,30 euros).

La plus grosse révolution concerne le forfait jour, qui passe de 20,60 euros pour les cinq zones à… 12 euros. Une baisse de prix ? Oui, mais sans les aéroports. Les touristes devront prendre un passe Paris Visite, à 29,90 euros, pour aller de l’aéroport à Paris avec un accès illimité au service.

À partir de janvier 2025 Anciens prix Navigo jour 12 euros (sans les aéroports) Entre 8,30 et 20,60 euros Navigo semaine 31,60 euros 30,75 euros Navigo mois 88,80 euros 86,40 euros Navigo année 976,80 euros 950,40 euros Imagine R 384,30 euros 374,40 euros

Abonnez-vous au passe Liberté+

Avec des tarifs à 1,99 euro (métro / RER) et 1,60 euro (bus / tramway), le passe Liberté+ devient l’offre la plus rentable en Île-de-France. On vous conseille vivement de vous y abonner, avec comme avantage d’être débité à la fin du mois. Seul bémol : il n’est pas encore disponible sur smartphone. Il faudra y re-souscrire depuis l’application mobile au printemps, à son arrivée.

Et les anciens tickets ?

S’il vous reste des anciens tickets, sachez qu’ils seront utilisables jusqu’au 31 décembre 2025, toujours avec les anciennes zones (un ticket T+ ne sort toujours pas de Paris). Passé cette date, il faudra impérativement recourir aux tickets à 2,50 euros ou 2 euros.

