La SNCF promet « 30 % de réduction garantis » pour les propriétaires de la carte Avantage, sur tous les trajets en France et en Europe, en TGV INOUI et Intercités. Notre relevé, effectué pendant le pont de l’Ascension, montre que la promesse n’est tenue qu’un peu plus de 4 fois sur 5.

La carte Avantage de la SNCF est-elle si intéressante que ça ? C’est l’une des questions sur laquelle s’est penchée Numerama, au cours d’une nouvelle enquête sur les prix pratiqués par l’entreprise ferroviaire publique française.

Sur la période de Noël 2023, nous nous étions demandé s’il était moins cher de réserver son train très à l’avance. Cette fois-ci, cap sur le « grand pont » du mois de mai. Cette année 2024, seul le lundi, mardi et vendredi sont travaillés pendant la semaine du 6 mai. Il est donc possible de terminer sa semaine le mardi soir, si on pose un congé le vendredi, ce que beaucoup de Français ont décidé de faire.

Certains et certaines se, de facto, sont rués d’assaut sur les billets de train. Nous avons relevé les tarifs de 20 trajets, aller-retour, sur cette période du 8 au 12 mai 2024. Les résultats sont à lire ici dans le premier volet de notre enquête.

La carte Avantage SNCF octroie-t-elle vraiment 30 % de réduction sur chaque trajet ?

Grâce à un relevé comparatif entre les trajets avec ou sans carte Avantage, nous sommes en mesure de vérifier si l’affirmation de la SNCF (« La carte Avantage permet à ses près de 5 millions de détenteurs de bénéficier de 30 % de réduction garantis », nous affirme la SNCF par mail) est vraie.

Sur le site de la SNCF, on vante les -30% de réduction sur la majorité des trajets.

Le résultat est en demi-teinte : d’après nos observations, s’il y a bien toujours une réduction avec la carte, par rapport à sans carte, la promesse n’est pas toujours respectée. Trois trajets sur seize, soit 18 %, offrent moins que 30 % de réduction :

Nantes-Bordeaux : -13,5 %

Paris-Marseille : -18,5 %

Marseille-Paris : -28 %

La carte Avantage de la SNCF n’est pas indexée sur des pourcentages. Elle fonctionne avec des prix plafonnés pour la seconde classe sur ce modèle :

49 € max pour des trajets inférieurs à 1h30

69 € max pour des trajets compris entre 1h30 et 3h

89 € max pour des trajets supérieurs à 3h

Depuis la rentrée 2023, la SNCF a rendu la carte avantage moins « avantageuse ». Auparavant, les prix plafonds étaient plus bas (39 €, 59 € et 79 €). Elle est restée vendue au même prix : 49 euros pour un an. À l’époque, la SNCF le justifiait par l’inflation et assurait : « Cela ne modifie rien (…) pour la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage, car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond ». Ce qui n’est pas toujours vrai, comme le montrent les trajets que nous avons choisi d’agréger, en période de tension.

Sur le graphique ci-dessous, on observe la différence des montants des trajets, avec et sans carte Avantage, en euros.

En pourcentage comme en valeur absolue, la Carte Avantage reste avantageuse à partir d’un faible nombre de trajets. Les économies tournent autour de 25 à 40 euros, pour une carte achetée 49 euros l’année.

On observe aussi que sur 16 voyages, la carte Avantage permet de descendre sous la barre symbolique des 100 euros par trajet (82 % des trajets considérés, contre seulement 65 % des trajets sans carte Avantage).

