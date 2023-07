Posséder une carte Avantage de la SNCF sera bientôt un peu moins avantageux. Les prix des billets de train sont plafonnés sur les TGV et les Intercités avec cette carte. Or, ces plafonds seront augmentés de 10 € peu avant la rentrée.

Il sera bientôt un peu moins intéressant de souscrire à une carte Avantage de la SNCF. Selon une information du Parisien du 16 juillet 2023, confirmée auprès de l’AFP le 17 juillet, les plafonds tarifaires associés à l’usage de ces cartes vont être relevés de 10 euros.

Cela concerne les cartes Avantage Jeune (12 – 27 ans), Adulte (27 – 59 ans) et Senior (plus de 60 ans), proposées pour un an par la SNCF, au prix de 49 € chacune. Outre des réductions sur certains trajets, l’un des gros bénéfices de ces cartes est de garantir à leurs propriétaires des prix plafonnés en seconde classe. Ce sont justement ces plafonds qui vont être revus à la hausse.

Carte Avantage : à quels prix seront les nouveaux plafonds ?

Le changement aura lieu à partir du 29 août et concernera les tarifs sur les TGV et Intercités. Rappelons que 4,5 millions de personnes sont actuellement en possession d’une carte Avantage en France.

Durée des trajets Plafonds actuels Nouveaux plafonds Moins de 1h30 39 € 49 € Entre 1h30 et 3h 59 € 69 € Plus de 3h 79 € 89 €

Le prix de vente des cartes Avantage, lui, ne change pas. Les autres conditions n’évoluent pas non plus : les détenteurs d’une carte Avantage auront toujours jusqu’à 30 % de réduction sur un trajet et 60 % pour les enfants accompagnants. Il faudra toujours réserver son voyage pendant le week-end, ou un aller-retour comprenant un week-end, pour bénéficier de ces spécificités.

La hausse des plafonds est justifiée par l’inflation, et notamment l’augmentation des péages permettant de faire circuler les trains. Selon la SNCF, citée par l’AFP, « cela ne modifie rien pour tous [les] clients qui ne possèdent pas cette carte, ni même pour la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond ».

Néanmoins, les nombreuses réactions des internautes à cette nouvelle donnent une autre impression. Nombreux sont ceux à juger que prendre cette carte n’a quasiment plus d’intérêt pour leurs trajets, et ironisent même en parlant de « carte désavantage ». Certains comparent la situation à l’exemple allemand et son abonnement à 49 € pour se déplacer en train, métro et bus partout dans le pays. D’autres avouent enfin être de plus en plus tentés de prendre l’avion au lieu du train, pour faire des économies.

