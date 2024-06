Lecture Zen Résumer l'article

La dernière mise à jour de Transport Public Paris 2024 ajoute le support du passe Navigo virtuel sur iPhone, quelques semaines après l’application Île-de-France Mobilités. La dématérialisation des titres de transport est un autre enjeu des Jeux Olympiques.

Cet été, Paris accueillera des millions de visiteurs et visiteuses. Un très grand nombre d’entre elles et eux découvriront le métro et le RER pour la première fois, avec un risque de saturation du réseau. La région Île-de-France se sait dans une course contre-la-montre, avec pour objectif de fluidifier les transports en commun d’ici à l’inauguration.

Un des premiers enjeux peut paraître anecdotique, mais il est pourtant crucial. Comment s’assurer que la première expérience des touristes ne soit pas une longue file d’attente derrière un automate, pour acheter un passe Navigo rechargeable ? Les tickets de métro sur smartphone, pardi !

Transport Public Paris 2024 : l’app officielle des JO vend des tickets

Pendant les Jeux Olympiques, Île-de-France Mobilités communiquera beaucoup sur Transport Public Paris 2024, son application officielle.

Ce cousin de l’application Île-de-France Mobilités, redesigné aux couleurs des Jeux olympiques, a été conçu spécifiquement pour l’événement. Il propose des itinéraires adaptés aux épreuves et répartit intelligemment la population, pour éviter de bloquer une ligne. Toute la question est de savoir si les touristes téléchargeront l’application ou s’ils se contenteront de Google Maps ou Apple Plans.

Depuis le 6 juin 2024, Transport Public Paris 2024 dispose d’une autre fonction : l’achat de titres dématérialisés.

L’onglet Achat, dans la barre inférieure de l’application, permet de créer un passe Navigo virtuel sur son iPhone ou sur son smartphone Android. Il permet aujourd’hui d’acheter des tickets à l’unité et des billets pour les aéroports, mais offrira les Pass Paris 2024 pendant les JO. Il est aussi possible d’utiliser son smartphone pour recharger un passe en plastique, au cas où on souhaiterait en acheter un en souvenir des Jeux olympiques.

Les forfaits semaine et mois, eux, restent réservés à Île-de-France Mobilités.

L’interface de Transport Public Paris 2024, avec la création d’un Navigo sur iPhone. // Source : Numerama

Sur iPhone, Apple commercialisera directement des tickets de métro depuis son application Apple Cartes (Wallet), ce qui pourrait aussi faciliter la vie des voyageurs (avec des indications dans l’application Apple Plans). Sur Android, le téléchargement d’une application comme Transport Public Paris 2024 est obligatoire.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’application Transport Public Paris 2024 se rend un peu plus utile pour les touristes. Reste, pour la région, à communiquer massivement sur son existence, au risque d’avoir développé tout ça pour une toute petite partie des visiteurs.

