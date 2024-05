Lecture Zen Résumer l'article

Peugeot a exposé son concept-car Inception et son nouveau volant nommé Hypersquare au salon Vivatech. Ce second va devenir réalité dans moins de 2 ans, mais qu’a-t-il de si révolutionnaire ce volant ?

Peugeot n’avait pas encore présenté en France son concept-car Inception et son volant Hypersquare. Les deux avaient été exposés au CES de Las Vegas en 2023, mais depuis ils avaient quelque peu disparu du paysage. Enfin, jusqu’à refaire une apparition remarquée sur le salon Vivatech de Paris qui se tient du 22 au 25 mai. Numerama est allé y faire un tour.

Si le concept Inception attire l’œil, c’est surtout concernant le volant installé à bord que la marque a communiqué quelques informations complémentaires.

Dès 2026 dans les nouveautés Peugeot

Ce drôle de volant nommé Hypersquare pourrait bien apparaître dans deux ans sur les nouveaux modèles de Peugeot. Une arrivée qui va être bien plus rapide que l’on ne peut l’imaginer, alors autant s’y préparer dès à présent.

Le concept Inception avec le volant Hypersquare // Source : Raphaelle Baut

Si vous trouviez le volant de l’i-cockpit Peugeot un peu petit, celui-là est encore plus compact. Ce volant Hypersquare avec sa forme rectangulaire n’est pas encore figé, même si le principe même de ce nouveau volant (et de sa personnalisation) semble acté.

Direction steer-by-wire et personnalisation des commandes

La direction en steer-by-wire va arriver progressivement sur les véhicules de série. Cela signifie qu’il n’y a plus de commande physique entre le volant et les roues, mais que c’est électronique. Les sensations lors de la conduite vont évoluer avec cette innovation. Le Tesla Cybertruck le propose déjà, le Lexus RZ affine encore un peu les réglages avant de le proposer à ses clients, et Peugeot va les rejoindre en 2026. C’est en tout cas un grand pas en avant dans la conception automobile, avec toujours des avantages et des inconvénients à la solution.

A écouter Philippe York, directeur marketing Peugeot, c’est le meilleur volant // Source : Raphaelle Baut

Les commandes personnalisables sur le volant sont le second élément nouveau sur l’approche de Peugeot. Les 4 cercles, qui cachent des commandes tactiles, peuvent être changés pour coller aux souhaits et habitudes du conducteur. À la différence des boutons traditionnels sur les volants qui sont souvent fixes et réduits à une commande très spécifique (monter ou baisser le volume, enclencher le régulateur de vitesse ou autre), ce volant offre un choix plus large de possibilités. Cela pourrait s’avérer particulièrement ingénieux.

Un volant qui déroute un peu

Une chose est sûre à prendre en main, ce volant perturbe un peu nos habitudes. Pourtant, le volant Yoke de Tesla, celui papillon de Lexus et d’autres formes – déjà moins rondes que par le passé – devraient nous avoir habitué à de nouveaux formats de volants.

Ce n’est pas tant la forme rectangulaire qui m’interroge, mais l’épaisseur de ces prototypes et les matériaux utilisés. Il faut dire que les modèles exposés sur Vivatech font bien 5 cm d’épaisseur, avec une partie à faible courbure assez large.

Ce volant Hypersquare de Peugeot est assez épais // Source : Raphaelle Baut

Cela ne choquera probablement pas les hommes et femmes disposant de grandes mains, mais dans mon cas, la préhension n’est pas si naturelle que la marque nous le vante. Il va certainement falloir ranger dans un coin de la mémoire des années à tenir un cerceau rond et fin. La forme définitive comme les matières employées peuvent encore changer d’ici à la commercialisation des premiers modèles équipés de ces volants.

Les 4 alvéoles circulaires, pour reprendre le terme de la marque, devraient rapidement être adoptées. Il y a, ici, peu d’inquiétude à avoir sur la manière dont les utilisateurs vont réussir à les utiliser grâce à leurs pouces. Il restera à voir comment cet écran intégré au volant pour l’affichage de la personnalisation va fonctionner en dehors de l’environnement confortable d’un salon ou d’un bureau de développement.

