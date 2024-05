Lecture Zen Résumer l'article

Vous y voyez un T. Les détracteurs d’Elon Musk y voient un vagin. Les plaisantins aiment percevoir le museau d’un chat. Mais sur le logo Tesla, la vérité est ailleurs.

Quand j’étais petit, comme beaucoup de gamins j’imagine, je jouais dans la voiture à reconnaître les logos des voitures qu’on croisait. Si à l’époque, il y avait eu autant de Tesla sur les routes qu’en 2024, j’aurais assurément retenu le nom derrière le logo, mais je suis certain que je l’aurais appelé « logo en T ». Un T, Tesla, rien de plus évident.

Et pourtant, celles et ceux qui y voient seulement ce T, le nez d’un chat ou, parfois, un vagin, se trompent. Peu de gens connaissent la signification réelle derrière ce symbole désormais emblématique qui cache une signification plus profonde liée à l’ingénierie électrique.

Une origine technique bien pratique

Le logo de Tesla, conçu par RO Studio, entreprise de design également derrière SpaceX et ses fusées Falcon, représente un rotor d’un moteur électrique. Hé non, ce n’est pas une jante. Si l’on examine de plus près un moteur électrique en coupe transversale, on remarque que la partie centrale du rotor présente une forme circulaire avec plusieurs créneaux. Si l’on ne prend qu’une seule de ces entailles, on tombe sur… le T de Tesla. Elon Musk, le CEO de Tesla, a confirmé dans sa première biographie par Ashlee Vance que le logo symbolise une section d’un moteur électrique, avec la partie supérieure du « T » représentant l’un des pôles de ce moteur.

Bon, on ne va pas se mentir, il faut quand même pas mal plisser les yeux pour le voir, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma de coupe d’un moteur issu d’un article scientifique.

Le schéma de coupe d’un moteur électrique. // Source : Research Gate

La petite visualisation que nous avons créée permet peut-être d’y voir plus clair.

Le mystère du logo Tesla. // Source : Montage Numerama

Bref, un bon coup de chance pour avoir un T dans le composant essentiel d’une voiture électrique, conçu par Nikola Tesla en personne, que Tesla (la marque) a participé à améliorer ces dernières années. En clair, le logo incarne tout à la fois le nom de Tesla et la mission de l’entreprise qui cherche à révolutionner l’industrie automobile en passant des moteurs à combustion interne traditionnels aux moteurs électriques plus propres et plus efficaces.

Pour aller plus loin Au fait, pourquoi Tesla s’appelle Tesla ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !