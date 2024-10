Lecture Zen Résumer l'article

Le tournage de la saison 2 de Fallout va débuter en novembre, ce qui suppose une production accélérée. Une diffusion en 2025 n’est pas à exclure.

Les choses vont bel et bien vite pour la série Fallout. Produite par Amazon pour une diffusion en exclusivité sur Prime Video, cette adaptation d’une saga de jeux vidéo a été acclamée (sauf aux Emmy Awards). Et il n’a pas fallu longtemps pour officialiser une deuxième saison. Les producteurs ont ensuite vite admis qu’ils étaient en avance sur le calendrier prévisionnel, ce qui sous-entend que les futurs épisodes pourraient être diffusés plus tôt qu’attendu.

Cette hypothèse a pris un peu plus d’épaisseur grâce aux propos de l’actrice Leslie Uggams (qui incarne Betty), rapportés le 20 octobre par Screen Rant. Interrogée sur la mise en chantier de la saison 2 de Fallout, elle a indiqué que le tournage débutera au mois de novembre. « Je m’en réjouis », a-t-elle ajouté.

The Ghoul dans Fallout. // Source : Prime Video

Une diffusion dès 2025 pour la saison 2 de Fallout ?

Pour rappel, la première saison de Fallout a été diffusée en avril 2024, signifiant que le tournage de la saison 2 n’a lieu qu’un peu plus de six mois après. Le timing paraît serré, mais on sent que les producteurs ont envie d’aller vite. Vernon Sander, à la tête de la division TV de la multinationale, confiait en juillet : « Je pense que nous sommes en avance, quant à notre capacité à proposer la saison 2. Nous n’avons pas de date exacte à fournir, mais nous avons déjà des scripts prêts. »

« Nous avons déjà des scripts prêts »

Peut-on parier sur une diffusion des épisodes inédits dès 2025 ? Le tournage de la saison 1 avait débuté en juillet 2022 pour une diffusion en avril 2024, avec un très gros travail en post-production (les effets spéciaux). Si le calendrier est le même, alors il ne faut pas espérer la saison 2 avant 2026. Mais on peut aussi penser que les équipes sont désormais rodées à l’exercice, signifiant qu’elles pourraient gagner du temps en recyclant certains assets et en gérant beaucoup mieux les problèmes récurrents. Au pire, il y aura deux ans d’écart entre les deux saisons, comme c’est le cas pour Les Anneaux de pouvoir.

On rappelle que Fallout fera revenir le casting de la première saison, alors que la série aurait pu explorer un autre endroit et nous faire découvrir d’autres personnages. Leslie Uggams n’a d’ailleurs pas manqué de teaser un peu ce qui allait arriver à Betty : « Je suis avec les habitants de l’Abri, et je n’avais donc pas eu la chance de voir ce que les gens de la Terre faisaient. Quand c’est arrivé, j’étais ébahie. Mais Betty en a encore sous le coude. Restez à l’affût. »

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+