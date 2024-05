Lecture Zen Résumer l'article

Les trains pour voyager en France durant le pont de l’Ascension, du 8 au 12 mai 2024, sont ouverts à la réservation depuis fin janvier. Beaucoup de TGV ont rapidement été affichés « complet », certains même deux mois avant le trajet. Pourquoi la SNCF ne peut-elle pas anticiper cette surcharge de demandes ?

Qui n’a jamais un peu trop tardé à réserver son train et découvert que tout était complet ? Des personnes souhaitant voyager en train pour le long pont du 8 au 12 mai 2024 en ont probablement fait l’expérience. Cette année, il suffit de poser un seul jour de congé, le vendredi 10 mai, pour profiter d’un long repos de cinq jours.

Pour voyager à cette occasion, le train est un mode de transport prisé des Français. Mais il vaut mieux réserver très tôt pour espérer avoir une place. C’est d’ailleurs le conseil régulièrement prodigué par la SNCF : « SNCF Voyageurs conseille aux voyageurs d’anticiper leurs achats, à la fois pour trouver une place et bénéficier des meilleurs prix », nous a confirmé l’entreprise ferroviaire.

Pour comprendre comment la SNCF détermine le prix des billets de train pour le pont de l’Ascension, Numerama a mené une enquête. Depuis le 24 janvier, date de l’ouverture des ventes pour le pont du 8 mai, nous relevons les prix de 20 trajets en TGV (INOUI et OUIGO) à travers la France — 10 allers-retours, à chaque fois un aller le 8 mai, un retour le 12 mai.

Non seulement les données confirment qu’il faut acheter ses billets de train tôt pour payer le moins cher possible, mais elles révèlent aussi que les trains affichent rapidement et souvent complet.

Les TGV du pont de l’Ascension sont complets très vite

Le graphique suivant montre le taux de complétion des trajets composant notre échantillon. Il est plus pertinent de parler du taux de complétion des trains durant les trois mois de notre relevé, car certains trains affichés « complet » sont redevenus parfois réservables momentanément (avant d’être généralement repris d’assaut ensuite). Cela donne quand même une bonne idée de la vitesse à laquelle un train est rempli.

Sur 20 trajets, la moitié affichent un taux de complétion au-delà de 40 % durant les 3 mois. Sur le podium, on trouve un trajet Toulouse – Paris en TGV INOUI le 12 mai, ainsi que notre aller-retour entre Angoulême et Biarritz, tous à 80 % de complétion. Cela ne laisse que peu d’opportunités d’espérer trouver une place libre.

Presque 50 rames de TGV en moins en 5 ans

C’est un fait, la flotte de la SNCF parait insuffisante face à une forte demande des voyageurs. Selon des chiffres datant de décembre 2023, le nombre de rames de TGV est en baisse, de 363 contre 410 en juillet 2018. Or, le projet d’agrandir la flotte n’est pas pour tout de suite. « Dans les prochaines années, nous aurons la livraison de nouveau matériel, ce qui permettra plus de souplesse sur le remplissage des trains », nous répond SNCF Voyageurs. Les personnes tentées de prendre l’avion, face à la flambée des prix du train, ne seront donc pas découragées de sitôt.

Les trajets dont nous avons relevé l’évolution des prix depuis fin janvier font partie des lignes de TGV les plus empruntées en France, qui auraient donc besoin de davantage de rames.

Nous avons aussi choisi des axes desservant des destinations balnéaires, qui sont plutôt prisées avec le retour des beaux jours. Voici le détail de l’évolution des tarifs, semaine après semaine. Les dates auxquelles les trains sont affichés « complet » sont représentées avec le symbole 🚫.

Il s’agit des prix standards, sans réduction. Un autre volet de note enquête est consacré aux prix affichés avec la carte Avantage.

La période de Noël 2023 était déjà très demandée, comme l’avait montré notre précédente enquête. Plus de 4,5 millions de voyageurs avaient alors réservé des trains à longue distance (TGV et Intercités), nous avait indiqué la SNCF.

Le pont du 8 au 12 mai 2024 n’est pas aussi recherché. Néanmoins, il s’agit quand même d’un « week-end exceptionnel », nous assure la SNCF. « Noël s’échelonne sur deux semaines, tout le monde ne prend pas la semaine de Noël, il y a aussi la semaine du Nouvel An. Cela dépend aussi comment tombe Noël dans la semaine. Là, la plupart des écoles ferment le vendredi, donc même ceux qui pouvaient avoir des contraintes d’enfants n’en ont finalement plus beaucoup. »

2,5 millions de personnes ont réservé un train longue distance pour l’Ascension

Ainsi, pour ce pont de l’Ascension 2024, « près de 2,5 millions de voyageurs ont réservé sur les trains longue distance (TGV INOUI, OUIGO, INTERCITES). Les destinations les plus prisées sont le Rhône, la méditerranée et la façade Atlantique. Près de 4 000 circulations seront réalisées. » Par rapport à la même période l’an dernier, SNCF Voyageurs estime que « le trafic est comparable ». Mais, contrairement à 2023, il y a un effet de cumul avec les jours fériés du 8 mai et de l’Ascension, incitant les voyageurs à « décaler les départs du mercredi/jeudi vers mardi/mercredi. »

L’affluence est aussi plus importante que lors du week-end de Pâques 2024, lors duquel la SNCF a recensé plus d’un million de voyageurs sur ses lignes.

