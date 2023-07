Tous les transports en commun d’Île-de-France ne sont pas climatisés. Voici les lignes à privilégier (métros, RER, tramways) si l’on veut voyager au frais à Paris, même en pleine canicule.

Quelques astuces simples aident à survivre à la chaleur intense. Chez soi, on peut aérer au bon moment, opter pour un ventilateur ou un climatiseur éco-friendly, adopter des plantes rafraichissantes… Mais, dès que l’on quitte son logement pour affronter les transports en commun, notamment parisiens, la situation se complique. Même avec un bon éventail et une bouteille d’eau, voyager dans les métros et trains de la RATP est vite un supplice en cas de vague de chaleur.

Si vous empruntez les transports en commun en Île-de-France, il peut être malin d’adapter son itinéraire en cas de forte chaleur, pour profiter des métros, trains et tramways les plus frais. Alors, quelles sont les lignes climatisées dans les transports en commun à Paris ?

Quelles lignes de métro ont la climatisation à Paris ?

Pour voyager en étant le plus au frais possible dans les transports parisiens, le mieux est d’emprunter les lignes de métro suivantes : 1, 2, 5, 9 et 14 (en partie, selon les trains). Ces 5 lignes sont équipées de ventilation réfrigérée.

Si ces lignes ne sont malheureusement pas compatibles avec votre trajet, vous pouvez vous reporter sur les métros parisiens équipés de ventilation mécanique forcée : 4, 7, 8, 13 et 14 (à nouveau, en partie). L’air n’y est pas refroidi, mais elles sont plus supportables que les lignes équipées de simple ventilation naturelle : 3, 3 bis, 6, 7 bis, 10, 11 et 12.

Quels RER sont climatisés à Paris ?

Seuls les RER A et RER B sont équipés d’un système de ventilation réfrigérée. Notez cependant que la fraicheur dans ces RER dépend des rames dans lesquelles vous montez.

Ce système n’est ainsi présent que dans les rames MI09 et MI2N de la ligne A, ainsi que dans les modèles MI79 rénovés de la ligne B.

Peu de RER sont réfrigérés. // Source : Canva

Quels sont les tramways les plus frais de Paris ?

Certains tramways permettent aussi de voyager plus au frais que d’autres. Au total, 8 lignes du réseau parisien sont équipées de ventilation réfrigérée : T1, T2, T3 et T3 bis, T5, T6, T7 et T8.

Comment sont climatisés les métros à Paris ?

Les transports parisiens ne sont pas véritablement équipés de climatisation. « La climatisation des matériels roulants circulant en souterrain n’est pas la solution retenue car elle a un fort impact environnemental, consommant beaucoup d’énergie qui réapparaît sous forme de chaleur, le tout étant inévitablement refoulé dans les tunnels et sur les quais. De plus, elle n’est pas adaptée à l’ouverture régulière des portes », explique la RATP.

À bord des transports en commun d’Île-de-France, 3 systèmes différents sont installés.

La ventilation mécanique réfrigérée , qui se rapproche le plus de la climatisation que l’on connait. Elle consiste à utiliser « l’air extérieur et produit un écart de température avec l’extérieur de quelques degrés pour apporter aux voyageurs une sensation de fraîcheur ».

, qui se rapproche le plus de la climatisation que l’on connait. Elle consiste à utiliser « l’air extérieur et produit un écart de température avec l’extérieur de quelques degrés pour apporter aux voyageurs une sensation de fraîcheur ». La ventilation mécanique forcée . Ce système « aspire l’air à l’extérieur par des aérateurs situés sur le toit des matériels, diffusant ainsi de l’air par convection naturelle pour les voyageurs ».

. Ce système « aspire l’air à l’extérieur par des aérateurs situés sur le toit des matériels, diffusant ainsi de l’air par convection naturelle pour les voyageurs ». Et, la climatisation série / allégée, consistant au « refroidissement d’un mélange d’air intérieur et d’air extérieur / recyclage de l’air intérieur en circuit fermé », mais très peu utilisée (juste dans quelques bus), car très consommatrice.

Les autres matériaux sont simplement pourvus de ventilation naturelle : la ventilation vient seulement « des courants d’air existants entre l’intérieur et l’extérieur des matériels, créés notamment grâce à des lanterneaux en toiture ». Ces rames sont, sans surprises, celles dans lesquels il risque de faire le plus chaud en plein été.

Comment planifier mon trajet dans les métros climatisés ?

Il y a une astuce bien utile pour vous aider à planifier un itinéraire en région parisienne tout en empruntant les transports les plus frais. CityMapper, qui fait partie des applications indispensables en vacances et en voyage, propose une fonction « Avec la clim’ » lorsque vous y cherchez un trajet. Elle s’affiche en dessous des principales propositions, si votre trajet le permet. Préparez-vous cependant à faire plus de détours et de changements.

