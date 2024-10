Lecture Zen Résumer l'article

Un jeune cycliste a été écrasé par un automobiliste après une dispute à Paris. Un drame violent qui doit alerter sur la sécurité des usagers de la route en ville.

Quand nous faisons un bilan de la sécurité routière en analysant les chiffres du vélo, il est extrêmement rare que les accidents sur lesquels nous écrivons puissent être assimilés à des meurtres. L’alcool, la vitesse ou les stupéfiants sont malheureusement au cœur de la plupart des drames sur la route. Mais ce mardi 15 octobre 2024, à Paris, un cycliste a semble-t-il été volontairement écrasé par un automobiliste.

À l’heure de pointe du retour du travail, dans un quartier bondé et très difficile d’accès pour les cyclistes qui ne sont globalement pas protégés, un jeune cycliste de 27 ans a été percuté par un automobiliste d’une cinquantaine d’années. Police et secours ont été appelés, mais le jeune homme est décédé.

Une dispute à l’origine du drame

Ce qui change par rapport aux autres drames, c’est le contexte : d’après des passants, la victime et son agresseur se seraient disputés. Le cycliste aurait frappé le capot de la voiture et le chauffeur, excédé, aurait redémarré pour l’écraser. Le conducteur, qui transportait une petite fille dans son véhicule selon France Bleu, a été arrêté.

David Belliard, maire adjoint de la ville de Paris à la mobilité, a commenté l’événement sur X : « Ce jeune homme est une nouvelle victime de cette violence routière. La voiture peut rendre fou. Elle tue. Les cyclistes comme les piétons en sont ses premières victimes », affirme-t-il. En réalité, ce sont les automobilistes qui sont les principales victimes de l’automobile, d’après les chiffres de la sécurité routière, mais l’accidentalité des cyclistes et des piétons est clairement problématique. Sur le graphique ci-dessous, on peut par exemple compter 92 hommes morts à vélo à cause de véhicules individuels (voitures, camionnettes, camions) et 136 femmes piétonnes dans les mêmes conditions en 2023.

Bilan de la mortalité sur les routes en 2023 // Source : PDF de la sécurité routière

Alors que la ville de Paris accueille fièrement le Mondial de l’Auto 2024, elle se serait bien passé de ce fait-divers sordide. Il montre, en revanche, la nécessaire adaptation de l’espace urbain pour séparer les flux et protéger les usagers les plus vulnérables.

