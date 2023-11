Bye bye le compteur classique, le GPS vélo est devenu en quelques années l’accessoire indispensable pour ne plus se perdre et s’entraîner. Car au-delà de ses qualités de guide, il s’est aussi transformé en véritable coach grâce à l’ajout de nombreuses fonctionnalités et l’évolution des technologies embarquées dans son cockpit.

Temps de récupération, zone d’intensité, affichage du dénivelé, alerte en cas de chute, le GPS vélo propose de plus en plus d’options aux cyclistes. S’il est tout à fait possible d’utiliser son téléphone comme GPS vélo, un appareil dédié se révèle beaucoup plus pratique et confortable. On vous aide à trouver le vôtre et à compléter vos accessoires pour vous entraîner et vous déplacer à vélo.

Que faut-il regarder quand on choisit son GPS vélo ?

L’autonomie

Tout dépend du nombre d’heures que vous prévoyez de passer sur le vélo, et de votre capacité à oublier de charger vos appareils électroniques. L’autonomie promise par le fabricant est relative et dépend de votre utilisation (réglage de la luminosité, rétroéclairage, mode automatique activé). C’est également pour cela que plusieurs marques indiquent l’autonomie en mode économie d’énergie et l’autonomie approximative en utilisation normale.

L’ergonomie (bouton, taille de l’écran, application…)

Un grand écran offre un affichage plus confortable et plus lisible de vos données. Ce type de GSP est plus encombrant, ce qui peut gêner certains cyclistes. Inconvénient, un GPS plus imposant pèse plus lourd.

Et quand il pleut ? La pluie peut parfois activer l’écran de votre GPS. Pensez à le bloquer. Et en hiver, assurez-vous d’avoir des gants tactiles. À savoir que le GPS ROX 12 EVO de Sigma dispose de la fonction Drop Detection qui prévient les interférences avec le tactile.

Ensuite, position des boutons, menu accessible, écran tactile ou pas tactile, la navigation entre les options et le paramétrage peuvent se révéler fastidieux. Le mieux reste de tester et de manipuler en magasin les appareils.

Tout dépend de vos préférences d’usage et de votre appétence informatique.

Ensuite, on vous recommande de regarder des tutoriels pour en savoir plus sur l’ergonomie des différents supports. En effet, les écosystèmes et plateformes (applications & sites Web) pour analyser vos données et activités sont différentes d’une marque à l’autre.

Avec ou sans navigation

On distingue deux types de compteurs vélo :

les GPS avec cartographie , semblables aux GPS de voiture,

, semblables aux GPS de voiture, les compteurs GPS sans navigation, plus économiques, mais aux données limitées.

Les GPS avec navigation embarquent des cartes préchargées, mais il est possible d’en télécharger d’autres selon les modèles. Ensuite et pour faire très très simple, la précision du GPS va dépendre du nombre de réseaux satellites auxquels l’appareil se connecte. Plus il y en a, mieux c’est. Pour votre culture générale, les GPS Wahoo se connectent à plusieurs réseaux satellites : GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS et SBAS NavIC. Le suivi multi-GNSS et multi-bandes est disponible sur plusieurs modèles de chez Garmin et améliore ainsi la précision de votre position. Leurs GPS fonctionnent aussi grâce aux systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo.

À savoir que pour le VTT, le choix d’un GPS qui intègre Trailforks est plutôt judicieux.

La connectivité

Les GPS vélo du marché embarquent généralement une connexion ANT+ ou Bluetooth, voire Wi-Fi, qui vous permet de récupérer les données de votre activité sur votre ordinateur, sur l’application native de votre smartphone ou une application tierce comme Strava ou Komoot.

Sur certains modèles, couplez directement votre compte Strava afin de connaître les segments pour choper des KOM/QOM (des trophées virtuels). Le revers de la médaille, vous devez avoir un compte Strava payant pour accéder à ces fonctionnalités. Retrouvez la liste des compteurs compatibles sur le support Strava.

Les fonctionnalités de base et les fonctionnalités avancées

Quels sont vos besoins ? Ne plus vous perdre dans la forêt lors de vos sorties VTT ? Vous entraîner et suivre vos performances ? Retourner au point de départ ? Éviter la fringale grâce à des alertes d’alimentation et d’hydratation ? Permettre à vos proches de suivre votre sortie ? Autre question : qu’est-ce qui vous fait plaisir ? Vous avez un côté geek et adorez avoir de nombreuses donnée ? Dans le métier, on vous appelle d’ailleurs le Strava Analyst ?

Les GPS vélo ont désormais pléthore de fonctionnalités de suivi de performances, d’entraînement et de navigation qui ne seront pas toujours utilisées. Par exemple, la fonction Stamina de Garmin est peut-être gadget, mais si ça vous fait plaisir et vous évite de pédaler avec les oreilles, foncez.

Quels GPS vélo choisir ? 10 modèles à découvrir

Les GPS présentés possèdent de nombreuses fonctionnalités qu’il est impossible de lister. Ensuite, les marques proposent souvent des fonctionnalités similaires, dont le nom diffère. Notre sélection est le fruit de nombreux tests de terrain.

Les GPS vélo Garmin : la référence en matière de géolocalisation

Les Garmin Edge® 540 (non tactile) et Garmin Edge 840 (tactile) sont des GPS haut de gamme. Ils réunissent une large palette de fonctionnalités qui améliorent votre confort et votre sécurité à vélo (ClimbPro, Stamina, détection d’incident, LiveTrack…). Ils permettent aussi d’optimiser votre entraînement grâce à la collecte de nombreuses métriques. Les deux GPS sont aussi disponibles en version Solar. Dans ce cas, l’appareil embarque un capteur solaire. La promesse : jusqu’à 60 heures d’autonomie en mode économie d’énergie. Ces deux GPS conviennent pour la pratique du cyclisme sur route, mais aussi pour la pratique du VTT (MTB Dynamics, Grit, FLox). Bref avant d’en faire le tour, vous avez de la marge.

Modèle Garmin Edge® 540 Solar // Crédit : Garmin Ltd.

Le Garmin Edge® 1040. On apprécie la technologie GNSS multi-bandes pour ne plus se perdre en forêt et la fonction Cycling Ability pour améliorer vos points faibles grâce à des entraînements ciblés embarqués par le GPS. Les alertes hydratation et alimentation sont plus que les bienvenues pour éviter de finir en croix. On a aussi accès à plusieurs métriques spécifiques VTT (mesures des sauts, niveau de difficulté d’une route VTT ou la métrique Flow pour mesurer la constance), ce qui en fait donc un bon GPS VTT. C’est aussi un modèle ultra complet qui affiche une autonomie jusqu’à 70 heures en mode économie d’énergie.

Un conseil : installez la dragonne à votre GPS, et accrochez-le autour de votre guidon lors de vos sorties.

Point sympa sur Garmin : on apprécie le Garmin IQ grâce auquel on peut installer des applications et personnaliser son GPS. L’interface de l’application et l’écosystème du site permettent ensuite une lecture rapide des données d’entraînement.

Les GPS Wahoo, le concurrent sérieux

La marque propose en 2023 deux modèles de GPS avec navigation : le ELEMNT ROAM V2 et le ELEMNT BOLT V2, moins cher et moins performant que le premier. Si l’un embarque un GPS à double bande – le ROAM V2 –, l’autre est équipé d’un GPS à bande de fréquence simple. Comme chez la concurrence, les GPS intègrent des fonctionnalités plutôt pratiques à savoir : le retour au point de départ, l’itinéraire le plus court ou la génération d’un itinéraire sur demande, etc.

Les GPS vélo Bryton : un très bon rapport qualité/prix

Le Bryton Rider 750 SE, un GPS efficace à moins de 250 € qui embarque une autonomie de 40 heures. Vous pouvez paramétrer des alertes selon vos besoins : l’heure du ravito, la distance parcourue… Grâce au Live Track, vos proches peuvent vous suivre et consulter votre localisation. La fonction Climb Challenge vous prévient lors d’une montée et vous permet de suivre votre progression. Si vous roulez sur un vélo électrique équipé de la technologie Shimano Steps, vous pouvez aussi consulter sur ce GPS des informations sur l’état de la batterie de votre VAE.

Compteur GPS Bryton Rider 750 SE

Le GPS Bryton Rider S800E possède un grand écran tactile MIP, une belle autonomie de 36 heures pour discuter avec les copains via messages (pas en roulant svp !). Doté d’une couverture satellite GPS ultra-complète, le GPS intègre aussi des cartes OSM (OpenStreetMaps) et des POI (points d’intérêt) pour l’arrêt boulangerie et une meilleure précision sur les chemins off road. Le GPS embarque les fonctionnalités du Bryton 750 SE mais pousse le curseur plus loin.

possède un grand écran tactile MIP, une belle autonomie de 36 heures pour discuter avec les copains via messages (pas en roulant svp !). Doté d’une couverture satellite GPS ultra-complète, le GPS intègre aussi des cartes OSM (OpenStreetMaps) et des POI (points d’intérêt) pour l’arrêt boulangerie et une meilleure précision sur les chemins off road. Le GPS embarque les fonctionnalités du Bryton 750 SE mais pousse le curseur plus loin. Le Bryton 420E, un modèle simple et efficace, à moins de 150 € sans chichi ni système de navigation.

Le GPS ROX 12.1 Evo à cartographie de Sigma

Sorti en 2023, il est fabriqué en Allemagne et propose de nombreuses fonctionnalités pour s’entraîner et explorer, comme Draw my route, une fonction pour tracer au doigt un itinéraire et laisser le GPS la charge de le tracer. Détection d’incident, smart notifications, excellente couverture GPS, application plutôt bien conçue…, le modèle ROX 12.1 EVO Sigma est vraiment très complet.

Modèle GPS ROX 12.1 Evo Sigma // Crédit : SIGMA-ELEKTRO GmbH

Le compteur possède plusieurs cartes intégrées. Vous pouvez aussi paramétrer des entraînements déjà intégrés selon vos objectifs. Ce GPS est VAE friendly et se couple avec des vélos électriques. Il délivre ainsi des conseils sur l’utilisation des vitesses ou l’état de la batterie.

Le GPS Beeline VELO2

Back to basics avec le GPS vélo Beeline qui va droit à l’essentiel. Pour les cyclistes minimalistes ou qui ont juste besoin de se repérer en ville. Pas de cartographie affichée, ce petit GPS circulaire vous indique simplement la direction et le nombre de mètres avant de tourner. Il enregistre aussi vos données (vitesse, nombre de kilomètres) ainsi que l’état de la batterie.

Quelques accessoires à associer à un GPS vélo

Le feu radar de signalement arrière

Pour éviter d’être surpris par une voiture qui déboule de nulle part – on pense aux voitures électriques qui sont particulièrement silencieuses – et anticiper un dépassement, vous pouvez installer sur votre tige de selle un éclairage radar. Garmin propose le Varia et Bryton le Gardia. Vous recevez une alerte et des infos relative à la distance qui vous sépare avec le véhicule sur votre GPS lorsqu’une voiture est en approche.

La ceinture cardio

La ceinture cardio (ou cardiofréquencemètres) mesure votre fréquence cardiaque (FC). C’est un accessoire indispensable pour s’entraîner et progresser. Les cinq zones de fréquence cardiaques sont en effet nécessaires pour travailler l’intensité de vos entraînements.

En hiver, la ceinture cardio testera votre résilience au froid…

Le capteur de cadence

Ce petit accessoire s’accroche autour d’une manivelle et mesure la cadence de pédalage d’un cycliste, c’est-à-dire le nombre de tours de pédale par minute. La cadence est une mesure indispensable utilisée dans l’entraînement du cycliste.

