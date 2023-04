Rouler à vélo en été n’est plus une gageure grâce à des vêtements adaptés à la météo et des sacs et sacoches pratiques. Découvrez nos conseils pour rouler à vélo en toute sérénité quand il fait chaud : vêtements respirants, short ou cuissard court et une sacoche de guidon pour transporter vos affaires sans transpirer… on fait le tour des équipements du cycliste incontournables de la saison.

Maintenant que vous savez comment vous équiper pour faire du vélo en hiver, comment adapter votre équipement de cycliste et votre tenue quand il fait chaud ? La météo change, vos vêtements aussi : il est normal d’ajuster vos accessoires de sport. D’autant que le climat ne va pas refroidir de si tôt. Si vous voulez gagner en confort et éviter la trace de transpi’ disgracieuse dans le dos en arrivant au boulot ou à date, voici nos conseils et recommandations pour rouler quand il fait chaud à vélo en ville.

Comment s’habiller pour faire du vélo en été ?

En été à vélo, des vêtements cyclistes techniques respirants pour le haut

Contrairement à l’hiver où la règle des trois couches prime, l’été et les fortes chaleurs forcent à un peu de désinvolture. Pour le haut, privilégiez des vêtements amples, en coton ou matière technique respirante.

Patagonia propose une gamme de t-shirts techniques à manches longues et courtes. La matière (Capilene) est très douce et respirante. Elle offre aussi un séchage rapide. Certains modèles ont même un traitement anti-odeurs HeiQ Pure. Pour le gravel, la randonnée ou le running, c’est aussi parfait ! Les prix sont en revanche un peu élevés.

Conseil de pro Dans la mesure du possible, je vous recommande d’enfiler une veste fine qui protègera vos bras en cas de chute.

Rapha propose une ligne de vêtements pour le commuting à vélo (appelée sans surprise collection commuter), et donc parfaits pour la ville. Le style est urbain et passe-partout. La collection est pensée pour les cyclistes, donc elle embarque quelques petits détails forts pratiques (éléments réfléchissants). Les connaisseurs qui vous verront passer sur votre VAE apprécieront le clin d’œil.

Les t-shirts techniques et respirants de Decathlon. Pas forcément besoin d’aller au rayon vélo en plus.

Un short ou un cuissard court en bas pour compléter (Ekoï, Rockrider, Chrome Industries…)

Plusieurs options s’offrent à vous pour rouler à vélo la guibole à l’air quand il fait chaud.

Regarder du côté de l’équipement VTT

Les sous-shorts techniques VTT pour les timides . À glisser sous une robe ou un short. Ils possèdent généralement une peau de chamois et évacuent la transpiration. Decathlon propose le modèle Rockrider VTT EXPL 500 (et 700) décliné pour l’homme et la femme, à bon prix.

. À glisser sous une robe ou un short. Ils possèdent généralement une peau de chamois et évacuent la transpiration. Decathlon propose le modèle Rockrider VTT EXPL 500 (et 700) décliné pour l’homme et la femme, à bon prix. Le short VTT (avec ou sans peau de chamois). Ce type de vêtement passe plus inaperçu en ville que le cuissard classique. En tissu technique, il évacue rapidement la transpiration.

L’équipement vélo route / urbain

Le cuissard court classique pour les cyclistes et vélotafeurs qui veulent rouler confort. Ekoï propose des modèles classiques pour l’été. Ne portez pas de sous-vêtements en dessous et n’oubliez pas de prendre un change pour ne pas passer la journée dans votre cuissard.

Crédit : Chrome Industries / Short Anza, modèle femme

Chrome Industries propose une ligne de vêtements adaptés à la pratique du vélo et qui passent inaperçus quand vous n’êtes pas en train de rouler. L’avantage, c’est que leur tissu est résistant et extensible, et qu’il sèche vite. Déclinés en version homme et femme, certains modèles comme le FOLSOM 2.0 MID SHORT ont des emplacements prévus pour accrocher un petit antivol U. Pratique. De son côté, la marque française Wilma propose des cuissards équipés d’un pad menstruel.

Les alternatives au sac à dos pour transporter vos affaires à vélo quand il fait chaud

Afin d’éviter la trace de sueur dans le dos et les auréoles – rappelons quand même que transpirer « ce n’est pas sale » –, plusieurs solutions sont possibles. Tout dépend maintenant de ce que vous devez transporter.

La sacoche de guidon

Pour les cyclistes minimalistes, une sacoche de guidon fera très bien l’affaire. Elles font en général entre 2 et 3 litres, bien qu’il en existe des plus grandes que l’on privilégiera pour faire du bikepacking par exemple. Pas besoin de s’encombrer quand on roule en ville !

Vous pouvez donc y glisser votre kit de réparation, un t-shirt de rechange – sauf si vous faites 2 mètres –, un portefeuille, vos clefs, vos écouteurs ou un casque audio replié sur certains modèles.

Privilégiez un modèle étanche ou a minima déperlant. Attention au choix de la matière : privilégiez des tissus robustes qui ne craignent pas trop l’abrasion comme le Cordura par exemple.

Vous pouvez aussi choisir un modèle polyvalent qui se transforme en banane ou sac bandoulière, à l’aide d’une ceinture amovible.

La sacoche Bar Bag de Rapha est équipée d’une bande réfléchissante à l’avant et d’une bandoulière.

est équipée d’une bande réfléchissante à l’avant et d’une bandoulière. Autre option, la sacoche Doubletrack Frame Bag Small de Chrome Industries, un modèle d’une capacité de deux litres. Disponible aussi en version medium.

Si vous cherchez un modèle design et adapté à la ville, je vous conseille d’aller jeter un coup d’œil à la sélection de sacoches vélo du site Keus. Si vous avez besoin de porter un ordinateur, nous avons un guide maison des sacs à dos stylés et confortables. Mais cela va vite vous amener l’auréole redoutée : privilégiez plutôt l’une des solutions ci-dessous.

La sacoche à accrocher sur le porte-bagage de votre vélo

Si vous devez transporter votre ordinateur, misez plutôt sur une sacoche pour porte-bagage, élément essentiel de l’équipement du cycliste. Deux marques de référence conseillées par les vélotafeurs et bikepackers : Ortlieb et Vaude.

Le modèle Vario PS chez Ortlieb se convertit en sac à dos. Il a un look urbain efficace et une structure rolltop qui améliore son étanchéité.

Crédit : Ortlieb / Sacoche vélo modèle Vario PS

Le modèle Bayreuth IV L chez Vaude se transforme en sac bandoulière et peut contenir un ordinateur portable de 15 pouces.

Crédit : Vaude / Sacoche vélo Bayreuth

Assurez-vous que le système d’accroche est compatible avec votre vélo et le diamètre de votre porte-bagage.

Les accessoires pour compléter vos tenues vélo quand il fait beau

Un casque de vélo avec des aérations : l’équipement vélo obligatoire (ou presque)

Conseil de pro N’oubliez pas de mettre de la crème solaire si vous faites des trajets en plein soleil, notamment si vous faites du vélo de route. Les coups de soleil ne sont jamais une bonne nouvelle.

Troquez votre casque de vélo d’hiver pour un modèle avec des aérations quand la météo devient clémente ! Vous pouvez regarder parmi les casques pour le vélo de route. Le casque de vélo Roadr 500 Mips Noir vendu chez Décathlon possède une structure qui favorise la ventilation de l’air et offre un bon rapport qualité/prix.



Pour rappel et même si vous n’avez jamais fait de chute avec, il faut changer votre casque tous les deux ou trois ans environ, selon l’intensité de son utilisation. Une casquette permet de lutter contre les coups de soleil, mais ne permettra pas d’amortir une chute, malheureusement.

Des lunettes de soleil

Protégez vos yeux des rayons UV, de la réverbération et du vent. À vélo, les lunettes sont indispensables. Votre paire de solaires peut faire le job à condition de présenter un indice de protection suffisant. Une casquette sous votre casque peut vous dépanner, mais elle ne protègera pas vos yeux. Et n’oubliez pas que la casquette amoindrira l’effet respirant du casque.

Si vous cherchez un modèle sympa et pas trop cher, la marque Izipizi propose des lunettes à 60 € pour le vélo et les sports outdoor.

Un porte-bidon pour rouler à vélo quand il fait grand soif !

Conseil de pro Autre astuce quand il fait chaud : ne stationnez pas votre VAE en plein soleil, même si vous retirez la batterie. Le moteur chauffe et cela peut l’endommager.

Les vélos et même les vélos électriques sont généralement équipés de pas de vis pour installer un porte-bidon. Ils peuvent être positionnés – selon le modèle et l’emplacement de la batterie pour les VAE – sur le tube diagonal ou tube de selle.

Dernier conseil : ne roulez pas à vélo en tong ou en claquettes

Les tongs et claquettes, c’est dangereux, peu pratique et pas adapté au vélo. Vous pouvez perdre votre chaussure en plein effort, et vous devez appuyer plus fort sur les pédales pour les maintenir en place.

La sandale, c’est OK, à condition qu’elle maintienne bien votre pied. La marque Shimano propose d’ailleurs pour les intéressé(e)s un modèle sur lequel on peut installer des cales pour pédales automatiques (Shimano SPD). Si vous aimez avoir les orteils à l’air, pourquoi pas !

