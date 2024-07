Lecture Zen Résumer l'article

Les véhicules autorisés Paris 2024 ne comprennent pas les vélos, ni les trottinettes. C’est donc interdit de rouler sur les voies Paris 2024, activées le 15 juillet au matin.

Ça y est : le dispositif Paris 2024 commence à prendre de l’ampleur à quelques semaines des Jeux Olympiques. Le 15 juillet 2024, le dispositif routier le plus important a été activé et les voies estampillées « Paris 2024 », quand elles sont allumées, sont désormais des voies réservées aux Jeux Olympiques et à certaines catégories de véhicules.

La mairie de Paris a beaucoup communiqué sur les voitures et les véhicules à deux roues motorisés, mais a oublié un détail dans ses recommandations : les vélos. Certes, les voies Paris 2024 sont majoritairement des axes autoroutiers ou dépendants du périphérique parisien, ce qui ne les concerne pas. Mais le décret qui officialise les voies Paris 2024 dénombre tout de même 53 places, rues et avenues parisiennes qui feront partie du dispositif.

Dans ces rues où des voies Paris 2024 sont apparues, soit à gauche, soit à droite, il est interdit pour un vélo d’y circuler. L’amende encourue est la même que pour les automobilistes ou un scooter : 135 €. Les seules catégories de véhicules autorisées ont été confirmées sur le site AnticiperLesJeux :

les véhicules des personnes accréditées par Paris 2024

les taxis et les véhicules de transport en commun

les véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite

les véhicules de secours et de sécurité

Pour lever toute ambiguïté sur le terme « véhicule », le site précise également : « Les vélos et trottinettes ne sont pas autorisés à y circuler ». En clair, il va falloir faire autrement et notamment, rester sur les pistes cyclables.

Ne plus voir cette pub

Pour aller plus loin Les tickets de métro passent à 4 euros cette semaine : comment faire le plein de tickets à 1,73 euro ?

Où se trouvent ces voies Paris 2024 sans vélo ?

Les premières voies qui auraient pu être empruntées par des vélos et qui se trouvent sur un itinéraire JO sont du côté de Bercy. Cette entrée dans Paris est déjà peu vélo-friendly et les cyclistes n’y ont pas souvent recours, mais si vous voyez une belle voie vide devant vous, il faudra faire attention à son marquage : ce n’est pas un nouveau Rivoli en devenir, c’est un axe Paris 2024.

Les voies côté Bercy // Source : Capture d’écran Numerama

Le deuxième gros ensemble de voies JO se trouve à l’ouest parisien et est plus fréquenté traditionnellement par les vélos. La zone comprend des sites olympiques, mais aussi des itinéraires forts classiques, puisqu’il s’agit principalement de quartiers d’affaires, de tourisme et d’institutions. Il faudra être vigilant et éviter au possible la route, privilégier les voies réservées aux cycles et ne pas emprunter les voies les plus à droites ou les plus à gauche, marquées au sol ou identifiées comme étant des voies « Paris 2024 ».

Les voies côté ouest // Source : Capture d’écran Numerama

Ne pas confondre Voies Paris 2024 et Itinéraires Paris 2024

La sémantique compte. Si les voies Paris 2024 (en gris sur les cartes) sont des voies réservées à certains véhicules et donc interdites à d’autres, les itinéraires Paris 2024 sont des rues normales, fléchées pour faciliter les directions des usagers. Certaines pistes cyclables arborent aussi désormais un marquage rose, afin d’identifier qu’elles amènent à des sites olympiques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+