Les billets de train OuiGo ont des prix attractifs, mais ne sont pas remboursables. Comment faire si vous souhaitez quand même annuler un trajet en OuiGo ? Il y a une astuce pour vendre son billet et espérer se faire rembourser (en bon d’achat).

En 2024, le gouvernement a promis de geler les prix des trains, mais seulement les moins chers. Du côté des TGV, seuls les trains OuiGo seront concernés. Ces trains, reconnaissables dans les gares à leurs couleurs rose et bleue, sont une version low cost des TGV inOui, avec des billets vendus moins cher et des services optionnels payants (choix de la place, accès au Wi-Fi, prise électrique).

En contrepartie des prix plus attractifs des trains OuiGo, il n’est pas non plus possible d’annuler ou de se faire rembourser ce type de billet (comme on peut facilement le faire avec un billet de TGV inOui). « Les billets OuiGo ne sont ni annulables ni remboursables quel que soit le motif de non-utilisation de vos billets », indique le site de OuiGo. Néanmoins, si vous ne pouvez plus voyager comme prévu, il existe une solution pas toujours très connue pour espérer revendre son billet de train OuiGo, et ainsi être quand même remboursé, au moins en partie.

Cela ne se passe pas dans l’application SNCF Connect, où vous avez peut-être acheté le billet. Il faut pour cela utiliser un service dédié, baptisé Ouigoswap. Il est également accessible dans l’application OuiGo.

Comment mettre en vente mon billet OuiGo

Voici les étapes à suivre, dans l’application ou sur le site de OuiGo :

Connectez-vous à votre compte ou renseignez votre numéro de réservation et l’adresse mail avec laquelle vous avez réservé le billet,

Dans votre réservation, sous le récapitulatif du trajet, dans « Modifier mon voyage », choisir « OUIGOSWAP : Proposer la remise en vente de mon billet »,

», Vérifiez qu’il s’agit du bon billet, cochez la case (« Proposer à la vente mon billet aller » s’il s’agit d’un seul trajet) puis cliquez sur « Je libère mon billet ».

Comment libérer son billet de train OuiGo, étape par étape. // Source : Captures d’écran OuiGo iOS

Un mail vous sera normalement envoyé pour confirmer que votre billet est remis en vente. Il ne reste plus qu’à patienter et à croiser les doigts ! C’est la limite de cette astuce : vous ne pouvez pas être certain de vous défaire du billet, et donc d’être remboursé. « Votre billet sera proposé à la vente si le train dans lequel vous deviez voyager deviendrait complet », précise le site de OuiGo. Si votre billet est racheté, son remboursement prend la forme d’une compensation en bon d’achat, d’une valeur de 80 % du montant du billet initial. Le bon d’achat est ensuite valable un an.

Si vous changez d’avis, et avez finalement besoin de voyager en OuiGo, il est possible d’annuler la remise en vente tant que le billet n’a pas été racheté. Dans « Libérer ma place et annuler mon voyage », choisissez l’option « Annuler la remise en vente ».

