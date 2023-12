Pour beaucoup, c’est le moment de prendre le train pour passer les fêtes de Noël en famille. Malheureusement, on n’est jamais à l’abri d’un retard de son TGV, Intercités ou OuiGo. Comment se faire rembourser son billet de train par la SNCF, s’il est en retard ?

Fêtes de fin d’année riment souvent avec trains bondés (il existe d’ailleurs une astuce pour réserver un billet dans un train déjà complet). Il ne suffit pas d’avoir réservé son billet, fait sa valise et pris le train à l’heure pour s’assurer de vivre un trajet paisible vers les festivités. Comme le reste de l’année, le risque des retards de trains guette les voyageurs à Noël.

Vous voyagez dans un train qui a pris du retard ? Sous certaines conditions, vous pouvez demander une compensation ou un remboursement à la SNCF. Voici comment faire.

C’est quoi, la G30 de la SNCF ?

La G30 est une garantie de la SNCF, dont le nom signifie « Garantie 30 minutes ». Cela veut dire que si votre train a plus de 30 minutes de retard sur l’horaire prévu, vous pouvez obtenir une compensation.

Attention, la G30 ne s’applique pas sur tous les trains. Elle concerne uniquement les voyages en TGV inOui et en Intercités. Pour se faire rembourser en cas de retard d’un TER, d’un Thalys ou encore d’un Eurostar, il faut passer par les services clients associés (notamment, sur le site de la région concernée pour un TER).

La G30 de la SNCF fonctionne-t-elle pour les OuiGo ?

La G30 ne fonctionne pas pour les OuiGo, qui sont les TGV à bas coût de la SNCF. Cependant, si votre train OuiGo a du retard, il peut aussi y avoir une compensation. Il n’y a alors rien à faire : si votre train a plus d’une heure de retard, la compensation sera fournie de façon automatique (vous recevrez un SMS précisant les modalités).

Comment connaître les retards de trains ?

Afin de vous tenir informé des éventuels retards de trains, vous pouvez consulter la page de la SNCF dédiée aux informations trafic. Choisissez ensuite en fonction du type de train : Grandes Lignes, TER, Île-de-France. Il est également possible de renseigner directement son numéro de train ici, pour obtenir des informations sur ce trajet en particulier.

L’application SNCF Connect permet de plus de suivre en temps réel son train : dans la rubrique « Billets », les horaires sont actualisés et les perturbations mentionnées (comme les retards et les incidents).

Comment demander la G30 SNCF ?

Si votre train est concerné, la compensation G30 de la SNCF peut être demandée en ligne, sur une plateforme dédiée. Vous pouvez la solliciter dès l’arrivée du train, puis dans un délai de 90 jours. Ensuite, il sera trop tard.

Pour faire une demande, il faut se munir de sa référence de dossier, qui est généralement une suite de lettres figurant sur votre billet dans la partie « Dossier Voyage ».

Une fois le formulaire complété, un premier mail vous sera envoyé pour confirmer votre demande. Il faut ensuite patienter entre 24 et 48 heures pour recevoir un deuxième mail, renseignant cette fois le montant de la compensation à laquelle vous avez droit. « Dans les jours suivants, votre Bon d’achat vous sera envoyé par voie électronique. Ce bon sera utilisable dès réception », indique la SNCF.

Quel dédommagement pour un retard de train ?

Concernant la G30 de la SNCF, le dédommagement dépend de la durée du retard de votre train. Le tableau suivant récapitule les différentes possibilités pour les TGV inOui nationaux et les trains Intercités.

Durée du retard Compensation (pourcentage du prix du billet) Mode de remboursement Moins de 30 minutes 0 % Entre 30 minutes et 1 heure 25 % Bon d’achat Entre 1 et 2 heures 25 % Bon d’achat ou virement Entre 2 et 3 heures 50 % Bon d’achat ou virement Plus de 3 heures 75 % Bon d’achat ou virement Barème de compensation des TGV inOui et Intercités (G30)

Et voici le barème applicable pour les trains OuiGo.

Durée du retard Compensation (pourcentage du prix du billet) Mode de remboursement Jusqu’à 1 heure 0 % Entre 1 et 2 heures 25 % Bon d’achat À partir de 2 heures 50 % Bon d’achat Barème de compensation des OuiGo

