[Deal du jour] Quoi de mieux qu’un vélo électrique pour pédaler, casque au vent, faire ses achats de Noël ? La marque Cowboy propose d’excellents modèles, et apporte de la connectivité à ses deux roues. Le Cowboy 3, digne représentant, est en ce moment promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique ?

Le Cowboy 3 est normalement commercialisé 2 290 €. Il est actuellement vendu sur le site officiel de la marque avec une réduction de 600 €, et voit son prix passer à 1 690 €.

Consultez notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2023, pour voir ce que valent les VAE de Cowboy face à leurs concurrents.

C’est quoi, le Cowboy 3 ?

Le vélo électrique de Cowboy possède un très beau design, à mi-chemin entre le style classique d’un vélo traditionnel et les formes plus modernes d’un modèle électrique. Ses lignes droites donnent un style épuré et minimaliste et confèrent à l’ensemble une belle silhouette. La batterie amovible logée dans le tube de selle du cadre donne toutefois un aspect un peu massif au vélo, mais ne casse pas ses lignes élégantes.

Le Cowboy 3 est doté d’un moteur d’une puissance de 250 W qui s’adapte à votre effort, et vous permet de monter rapidement jusqu’à 25 km/h. Malgré son poids de 18,2 kg, le vélo est maniable et la conduite plaisante, en dehors de l’absence de suspensions qui peut s’avérer un problème en ville, sur les routes abimées ou pour prendre les trottoirs. Heureusement que la selle est confortable. Niveau conduite, la position sportive vous oblige à vous pencher légèrement vers le guidon. Une caractéristique particulière qui ne plaira pas forcément. Notez que le Cowboy 3 n’existe qu’en taille unique, pour des personnes entre 170 et 195 centimètres.

Le Cowboy 3 // Source : Cowboy

Est-ce que le Cowboy 3 vaut le coup en promo ?

Avec une réduction de 600 €, c’est une excellente affaire ! En matière d’autonomie, le Cowboy 3 vous emmènera sur environ 70 km. La batterie, d’un poids de 2,4 kg, s’enlève du cadre et est facilement transportable. Vous pourrez la recharger sur votre lieu de travail ou à votre domicile en 3,5 heures.

Le Cowboy 3 s’accompagne de son application, disponible sur iOS et Android. Elle est utile pour géolocaliser votre vélo et le déverrouiller à l’aide votre smartphone, et pour consulter votre vitesse ou votre temps de trajet via le GPS inclus. Via le Bluetooth, vous pourrez déverrouiller et allumer le vélo dès que vous arriverez à proximité.

Pour bénéficier du bonus écologique lié à l’achat d’un VAE, vous devez déposer votre demande sur le site primealaconverstion.gouv.fr.

Pour aller plus loin

👉 Les pièges et erreurs à éviter quand on achète un vélo électrique

👉 Si vous êtes plus trottinettes, voici nos trois modèles incontournables

👉 Pensez à bien vous équiper pour pédaler dans le froid

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.