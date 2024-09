Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Cowboy propose des vélos électriques haut de gamme, fiables et élégants, mais souvent à des prix élevés. Le Cowboy Cross, un vélo électrique tout chemin, pratique aussi bien en ville qu’en campagne, profite de 500 € de réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique de Cowboy ?

Le Cowboy Cross est normalement vendu 3 999 €. Le fabricant profite des French Days pour le proposer au prix de 3 499 € sur son site.

Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, le Cowboy Cross ?

Le Cowboy Cross est un vélo à assistance électrique qui mise beaucoup sur son esthétique. Le vélo est très élégant, comme toute la gamme de VAE de Cowboy, et il se démarque de la concurrence par un design qui allie des lignes gracieuses à une coupe sportive. Les finitions sont quant à elles excellentes, avec des matériaux solides et une fabrication irréprochable. Malheureusement, ce niveau de conception s’accompagne d’un désavantage : son poids de 27,9 kg.

Heureusement, ses pneus de 60 mm de largeur apportent une bonne adhérence sur tout type de route, et sa fourche avant encaisse bien les chocs, et offre une bonne souplesse de conduite. Guidon en main, le poids ne se ressent donc pas trop. La selle suspendue procure de plus un très bon confort. Les freins à disques sont efficaces, sans être trop secs. Attention toutefois à anticiper les freinages sur les chemins compliqués pour compenser leur léger manque de mordant.

Cowboy Cross // Source : Cowboy

Est-ce que ce VAE de Cowboy vaut le coup à ce prix ?

500 € de réduction, c’est bien sûr une excellente affaire ! Le Cowboy Cross embarque un moteur arrière au couple de 45 Nm. L’accélération est bien gérée et l’assistance se fait naturellement, notamment grâce à la technologie AdaptivePower. Cette dernière permet au vélo de s’adapter à chaque type de route et d’optimiser la puissance du moteur. Cela permet au deux roues de grimper facilement les pentes sans vous solliciter davantage.

Le Cowboy Cross possède aussi de nombreuses fonctionnalités consultables via votre smartphone. Vous pourrez surveiller les performances de votre VAE, déverrouiller votre vélo via la connexion Bluetooth, ou encore changer le mode d’assistance. Enfin, côté autonomie, le Cowboy Cross permet 60 à 120 km d’utilisation, en fonction du mode d’assistance choisi.

