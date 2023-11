La réponse de Renault à Citroën et sa ë-C3 à moins de 20 000 € ne s’est pas fait attendre. Le constructeur français dévoile les premières informations sur un nouveau concept nommé « Legend ».

Après Renault 5 et Renault 4, Renault prévoit déjà un troisième modèle pour rendre la voiture électrique plus accessible à tous. Avec le concept nommé « Legend », le constructeur veut proposer une voiture électrique efficiente et abordable pour un tarif inférieur à 20 000 € ou 100 €/mois. Il faudra par contre attendre quelques années, aucune date de commercialisation n’a pour l’instant été précisé.

Renault n’abandonne pas complètement la voiture d’entrée de gamme au profit d’une montée en gamme de ses modèles, et c’est une très bonne nouvelle. Pas moins de 3 modèles seront proposés à moins de 30 000 € dans les prochaines années. Renault, au travers de sa nouvelle filiale Ampère dédiée aux voitures électriques, n’a probablement pas fini de nous surprendre.

Moins de 20 000 €, vraiment ?

« Legend » doit être produite en Europe pour « moins de 100 euros par mois avec un prix d’entrée inférieur à 20 000 euros (avant subvention) », indique le communiqué de presse du constructeur du 15 novembre.

Lorsque Renault annonce cet objectif de prix de moins de 20 000 €, on a envie d’y croire. Sauf que les dernières années nous ont appris à être prudents sur les discours ambitieux des constructeurs. Volkswagen, Stellantis ou Renault ont envie de répondre à la demande des clients européens, qui ont des budgets limités, mais la réalité économique prend vite le dessus.

Luca de Meo présentation des projets Renault // Source : Renault

Souvent les modèles présentés à 20 000 € deviennent, après quelques années de développement, des voitures à 25 000 €. Et celles prévues à 25 000 €, comme la future Renault 5, deviennent plus largement des modèles à moins de 30 000 €, lorsque l’on dépasse l’entrée de gamme parfois dépouillée. D’ailleurs, dans le dernier communiqué de la marque, il est dit pour la Renault 5 : « avec un prix d’entrée d’environ 25 000 euros ». On est loin du discours initial de 2021, où le concept était présenté ainsi : « Ce sera une voiture très abordable. Nous avons besoin d’être dans la fourchette des 20 000 – 25 000 €, tout en restant rentable. C’est le défi. »

Une voiture électrique pour la ville particulièrement efficiente

Le prix n’est pas le seul élément à retenir de ce projet du constructeur français. Le terrain de jeu de cette « Legend » devrait être la ville. Il est donc possible d’imaginer un petit modèle de moins de 4 mètres de long. Un projet qui viendrait probablement remplacer la Twingo e-tech actuelle serait particulièrement une bonne nouvelle. Ce modèle entre dans sa fin de carrière au catalogue de la marque.

Les créations professionnelles ReInventTwingo // Source : TheArsenale / Renault

L’objectif de Renault est de proposer un modèle qui consomme peu : 10 kWh/100 km. Des consommations que l’on peut plus facilement obtenir avec des véhicules légers et compacts. Au-delà de consommations d’énergie modérées, Renault veut aussi réduire fortement l’empreinte carbone de ce futur modèle sur l’ensemble du cycle de vie de la voiture : de l’assemblage en usine jusqu’à son recyclage.

Le constructeur nous en dira assurément plus sur le projet, et notamment à quoi ressemble le concept, lors de sa conférence « Capital Market Day Ampere » qui doit se tenir le 15 novembre à 14h00.

La mobilité électrique évolue rapidement, soyez toujours à la pointe en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire, Watt Else, spécialement conçue pour les curieux de cet univers.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.