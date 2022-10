Renault profite du Mondial de Paris pour présenter un nouveau concept qui surfe une nouvelle fois sur la fibre nostalgique. Cette fois, c’est la Renault 4L, dans sa configuration la plus baroudeuse, qui est remise au gout du jour.

Après la Renault 5 prototype présenté en 2021 et R5 Turbo 3E plus récemment, Renault dévoile ce lundi 17 octobre 2022 un nouveau show-car nommé 4Ever Trophy sur le Mondial de Paris. La source d’inspiration de ce modèle est toute trouvée, puisque Renault s’imprègne encore d’un modèle que tout le monde connaît : la Renault 4L. C’est même plus spécifiquement un hommage aux véhicules qui participent au raid solidaire du 4L Trophy. Dans ce nouveau show-car électrique, Renault met à l’honneur toutes les capacités de baroudeuse de l’ancienne et mythique 4L.

Derrière ce concept, qui à première vue semble assez loin de concrétiser un véhicule de série, se cache pourtant les prémices d’un modèle 100 % électrique commercialisé en 2025.

Les premières indications d’un futur petit SUV électrique

Ce nouveau modèle viendra compléter la gamme électrique de Renault dès 2025. Avec la Renault 5, il formera un duo de véhicules taillés pour la ville, avec un gabarit qui ne devrait pas dépasser les 4,10 mètres de long. À la différence de Renault 5, cette déclinaison « Renault 4 » prendra la forme d’un petit SUV, aussi à l’aise en ville qu’à la campagne. Ce modèle s’annonce assez polyvalent selon les promesses du constructeur.

Le Renault 4EVER Trophy est très haut sur roue // Source : Renault

Ce futur SUV du segment B exploitera la même plateforme que Renault 5, à savoir la nouvelle plateforme CMF-BEV, dédiée aux petits véhicules électriques du groupe Renault. D’ailleurs, comme Renault 5, ce modèle sera également assemblé dans le Nord de la France. C’est un bon point pour le constructeur français qui fait l’effort de rapatrier sa production de véhicules électriques en France.

Plusieurs éléments ont de l’importance pour Renault sur ces deux modèles : de bonnes performances pour l’autonomie, un travail soigné sur l’acoustique et de bonnes qualités dynamiques sur route. Bien sûr, tout ceci doit intervenir sans dénaturer le style atypique des véhicules.

Les caractéristiques du show-car 4Ever Trophy

Derrière son design de petit baroudeur plutôt marrant et sympathique, Renault a déjà mis quelques jalons de ce que l’on pourrait retrouver sur le futur modèle de série.

Ce show-car est équipé d’un moteur à rotor bobiné de 100 kW (140ch) associé à une batterie d’une capacité de 42 kWh. Si Renault 5 prototype vise une autonomie de 400 km, le SUV devrait offrir un peu moins d’autonomie.

Nouvelle signature lumineuse sur Renault 4EVER Trophy // Source : Renault

4Ever Trophy fait 4,16 mètres de long pour 2,10 mètres de large et 1,90 mètre de haut. Il offre un empattement de 2,57 mètres, ce qui devrait apporter une bonne habitabilité à bord.

Dans une version de série, on peut s’attendre à ce que le modèle soit présenté avec un gabarit un peu plus compact. Les lignes de la carrosserie pourraient par contre conserver les éléments qui rappellent l’ancienne 4L. Il est peu probable que l’on retrouve certains détails, tels que la galerie de toit en carbone avec sa roue de secours sanglée dessus, ou les plaques de désensablement, avec leur pelle, positionnées en haut du hayon du coffre. On aimait aussi l’idée du compresseur installé dans chaque roue pour pouvoir gonfler ou dégonfler les pneus en quelques clics. Ces accessoires donnent un vrai esprit aventurier, quasi-buggy, à ce concept.

Renault 4EVER Trophy avec son kit pour affronter le désert // Source : Renault

L’objectif pour Renault est clair, ils veulent égaler la polyvalence que la 4L historique propose depuis 1962. Le challenge semble particulièrement corsé, nous sommes curieux de voir cela en action dans quelques années.

En attendant, d’autres modèles de voitures électriques comme la Renault 4Ever Trophy, ou la R5 Turbo 3E sont à retrouver du 17 au 23 octobre 2022 sur le salon automobile du Mondial de Paris, avec le nouveau Kangoo E-Tech sur le stand Renault.