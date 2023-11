Après des mois à observer les prix des voitures électriques grimper, les tarifs semblent enfin se stabiliser. Mieux, il y a même quelques bonnes affaires à faire en ce moment chez les constructeurs.

À partir de 2022, les prix de l’automobile ont commencé à prendre un coup de chaud. Inflation, pénuries de composants et prix de l’énergie ont contribué à faire grimper la facture des acheteurs de voitures neuves. Si aucune motorisation – thermique ou électrique – a été épargnée, ces hausses de prix ont été particulièrement visibles sur certaines voitures électriques, déjà jugées chères à l’achat.

Jusqu’à 5 000 euros de plus pour la version d’entrée de gamme d’une voiture électrique, cela ne passe pas vraiment inaperçu. Après deux semestres lors desquels de nombreux tarifs ont augmenté, il y a comme une accalmie observée au niveau des prix depuis cet été 2023. Une bonne nouvelle, même si les prix ne sont pas pour autant repartis à la baisse. À défaut d’afficher un prix plus bas, plusieurs constructeurs proposent des remises parfois conséquentes.

Toujours quelques hausses du prix des voitures électriques

Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut savoir qu’une première vague d’augmentation des prix a touché un très grand nombre de véhicules électriques en 2022. Rares sont les constructeurs à ne pas avoir augmenté leurs prix, même Tesla à ce moment-là avait dû s’adapter. Ces augmentations ont surtout été visibles à partir de l’été 2022, avec des prix qui ont gonflé de plusieurs milliers d’euros. Il faut dire que face à la pénurie, plusieurs constructeurs ont supprimé les versions les plus abordables pour se concentrer en priorité sur les modèles les plus rentables (avec le plus d’options/d’équipements de série). Mécaniquement, cela a créé une hausse des prix visibles.

Sur les 6 premiers mois de 2023, ce sont environ 35 prix à la hausse que nous avons observés (sur les versions d’entrée de gamme des constructeurs). Cela reste un volume important sur un peu plus de 100 modèles suivis, mais c’est deux fois moins que pour la période précédente.

Audi Q8 e-tron voit son prix grimper encore. // Source : Audi

Depuis le mois de juillet, la tendance haussière semble enfin ralentir, et les prix se stabilisent. Une douzaine de modèles seulement ont encore subi quelques ajustements de leur prix :

Modèle Variation du prix Mois du changement Audi e-tron GT / RS GT + 2 220 € / + 3 040 € Juillet Audi Q8 e-tron / Sportback + 1 900 € Juillet et octobre BYD Atto3 + 500 € Novembre Citroën ë-C4 + 1 000 € Septembre Cupra Born + 100 € Aout Fisker Ocean + 2 090 € Novembre Kia Niro EV + 1 000 € Juillet Mercedes EQE SUV + 250 € Novembre Mercedes EQS SUV + 250 € Novembre Volvo C40 + 1 400 € Juillet Volvo XC40 + 300 € Aout Volkswagen ID.5 + 350 € Aout Données collectées par Numerama

D’autres modèles pourraient aussi entrer dans le tableau précédent, mais leur situation est un peu différente :

La « voiture de l’année » Jeep Avenger est passée d’un prix d’entrée de gamme à 36 500 € à 39 000 € début juillet, mais il s’agissait d’une offre promotionnelle de lancement qui n’était pas amenée à durer.

La Peugeot e-208 vient de se renouveler, les prix avaient donc légèrement augmenté, avant de revenir à un prix similaire à l’ancienne génération à 50 € près.

Le Skoda Enyaq pourrait également apparaître dans les hausses des prix du semestre. Cependant, la marque a fait une offre promotionnelle en réintégrant la version d’entrée de gamme « Enyaq iV 50 » pour revenir à l’offre de prix déjà existante au premier semestre.

Enfin, Tesla a régulièrement baissé ses prix sauf sur la nouvelle génération Model 3 qui a pris + 1 000 € en septembre. Le Tesla Model X a aussi remonté son prix de 2 000 €, mais après l’avoir baissé de près de 15 000 € un mois plus tôt.

Configurateur Tesla Model 3. // Source : Capture du site Tesla

Dans l’ensemble, qu’il s’agisse de variations de prix ou de la fréquence des ajustements des prix, les mouvements sont bien plus modérés. Un signe encourageant qui pourrait signifier un retour à la normale des tarifs.

Quelques rares baisses et surtout de nouvelles versions d’entrée de gamme

Déjà observées lors de la précédente période, certaines baisses de prix sont un peu artificielles. Il s’agit d’ajouter ou de faire revenir une version entrée de gamme sur certains modèles. À configuration équivalente, il n’y a hélas pas beaucoup de véritables baisses de prix :

BMW iX1 a ajouté une nouvelle version (nouvelle motorisation) à 46 900 €, au lieu de 57 150 € comme premier prix jusqu’au mois d’octobre,

Citroën E-C4X a ajouté une version à 36 690 €, au lieu de 41 900 €, en septembre, qui a depuis encore baissé de 50 €,

DS3 e-tense a baissé son prix de 100 € en octobre,

Ford Mustang Mach-e propose désormais son entrée de gamme à 52 990 € au lieu 56 990 € depuis octobre,

Mercedes EQA et EQB ont été baissés à 46 950 € à partir de juillet, au lieu de 55 750 € et 59 200 € précédemment,

MG a baissé de 2 500 € le prix du Marvel R, passant de 46 990 € à 44 490 €,

Nissan Ariya arrive à des prix plus intéressants. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Nissan Ariya a décidé d’être plus agressif sur ses prix avec une version entrée de gamme à 43 300 €, au lieu de 45 800 €, à partir du mois de septembre,

Peugeot e-2008 est passé de 40 950 € le semestre précédent à 38 950 € depuis cet été,

Renault Mégane e-tech a récupéré une version entrée de gamme qui avait disparu. Ce qui lui permet d’afficher un tarif à partir de 38 000 € au lieu de 42 000 €,

Smart #1 a ajouté en novembre une version encore plus abordable de son SUV urbain, alors disponible à partir de 36 315 € au lieu de 40 315 €,

Tesla Model S est passée de 106 490 € à 94 990 € à la rentrée. Le Model X est passé de 114 490 à 101 490 €,

Volvo EX90 a ouvert ses précommandes à un tarif de 107 900 € au premier semestre, il a ensuite baissé le prix à 105 200 €, avant d’ouvrir d’autres finitions plus abordables à 89 500 €.

Les baisses de prix concernent encore peu les plus petits modèles les plus abordables. Mais, pour ceux-ci, les constructeurs ont mis en place une autre stratégie. Soit ces modèles sont proposées avec des offres de location particulièrement attractives, soit des remises sont disponibles.

Un jeu de dupes avec des remises, plutôt que des baisses de prix

Derrière des prix qui deviennent plus stables, se cache quand même un jeu de dupes. Les constructeurs ne modifient pas les « prix catalogue » visibles sur leurs configurateurs en ligne, mais plusieurs d’entre eux font actuellement des remises, parfois conséquentes. Ainsi, ils ne détériorent pas la valeur résiduelle du modèle concerné au moment de la revente d’occasion.

FIat 500 a augmenté de 5 000 € en 2022 et maintenant a une remise de 3 000 €. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Parmi les constructeurs qui préfèrent les remises à un ajustement des prix, on trouve notamment plusieurs marques du groupe Stellantis (Citroën, Fiat, Peugeot et Opel), mais aussi Ford, Hyundai, Toyota et Volkswagen :

Citroën propose jusqu’à 2 500 € de remises supplémentaires sur le store, qui offre déjà des prix sensiblement remisés sur les modèles.

Fiat offre un bonus boosté à 8 000 €, soit 3 000 € de remises Fiat, pour tous.

Peugeot a mis une offre similaire à celle de Fiat avec un bonus amené à 8 000 € pour tous. Sur son configurateur, les modèles électriques sont également remisés : 33 810 € pour une Peugeot e-208 au lieu de 34 850 € par exemple.

Opel propose aussi des remises : 1 500 € de remise sur Opel Corsa-e, Mokka-e ou la nouvelle Astra électrique.

Ford propose le Mustang Mach-e à 45 790 € (prix remisé) au lieu de 52 990 € (prix public), les autres finitions bénéficient aussi de plus de 5 000 € de ristourne.

Hyundai propose des remises de l’ordre de 5 000 € sur Ioniq 5 et Ioniq 6.

Toyota propose son BZ4X à 46 990 € au lieu de 55 000 €, mais toutes les versions semblent bénéficier de 6 000 € de remise.

Volkswagen offre des « avantages clients » allant de 550 à 6 850 € selon les modèles électriques et les finitions. C’est notamment l’ID.4 Pro Life Plus qui propose un avantage client de 6 850 € soit un tarif à partir de 39 150 € après déduction de la remise et des aides (bonus et prime à la conversion).

Les constructeurs ont besoin de vendre leur stock de voitures électriques. Alors, si vous voulez sauter le pas, c’est le moment où jamais d’aller tirer les prix vers le bas, et de préférence avant le 15 décembre si vous voulez être sûr de bénéficier du bonus écologique de 5 000 €.

Le prix des voitures électriques est encore un frein à la transition vers cette nouvelle mobilité. Mais, pour ne rien manquer des tendances à ce sujet, nous vous recommandons de vous abonner à notre newsletter hebdomadaire Watt Else.

