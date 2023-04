Citroën, Volkswagen et Ford ont baissé certains prix de voitures électriques. Attention aux effets d’annonce : cela ne concerne que trop peu de modèles, et même parfois seulement une finition. C’est quand même un premier pas dans la bonne direction.

Après plusieurs mois à ne pouvoir constater que des prix à la hausse pour l’ensemble des véhicules électriques, à l’exception de Tesla en janvier 2023, plusieurs constructeurs ont annoncé des prix d’appel en baisse sur quelques modèles ciblés. Le signal est mince, mais c’est une lueur d’espoir de voir la tendance haussière enfin s’inverser.

Parmi ces modèles, il y a la nouvelle génération de Volkswagen ID.3, Citroën ë-C4 et Ford Mustang Mach-e. Quelques remises sur des Renault Mégane en stock sont aussi disponibles. Alors qu’en Chine, une vraie guerre des prix s’est lancée pour concurrencer Tesla après la baisse des prix de janvier, les marques ont préféré jouer le statu quo en Europe en conservant leur prix.

Volkswagen ID.3 à partir de 42 990 €

La Volkswagen ID.3 s’est offert un petit lifting en mars 2023. Le constructeur vient d’informer de l’ouverture des commandes de cette nouvelle génération avec ses nouveaux tarifs.

Volkswagen ID.3 2023. // Source : Volkswagen

Les finitions les plus entrées de gamme avaient disparu du comparateur depuis plusieurs mois, donnant un prix d’appel à 46 750 € depuis le début 2023. Même le Volkswagen ID.4 s’affichait alors moins cher sur le site du constructeur, avec une première finition à 44 000 €.

Forcément, en annonçant un premier prix à 42 990 € pour la version ID.3 Pro Performance Life Plus avec 58 kWh et 204 ch, cela peut sembler une bonne affaire. C’est un peu vite oublier qu’en 2021, on la trouvait à moins de 40 000€ — 38 400 €, même. Une ID.3 plus abordable reste une bonne nouvelle dans la tendance actuelle. Il n’est pas dit que cela sera suffisant pour lui redonner un second souffle face à la Tesla Model 3, affichée au même prix que la deuxième finition (44 900 €).

Voici la nouvelle grille tarifaire en avril 2023 :

Finition Batterie / Puissance moteur Nouveau prix ID.3 Pro Performance Life Plus 58 kWh / 204 ch 42 990 € ID.3 Pro Performance Style 58 kWh / 204 ch 44 990 € ID.3 Pro Performance Style Exclusive 58 kWh / 204 ch 46 990 € ID.3 Pro S Style 77 kWh / 204 ch 49 990 € ID.3 Pro S Style Exclusive 77 kWh / 204 ch 52 990 €

Citroën ë-C4 baisse son prix d’appel de près de 5 000 €

Pour être plus précis, le prix d’appel de la Citroën ë-C4 baisse de 4 710 €. Le modèle passe d’un prix de base de 39 700 €, enregistré ces derniers mois, à 34 990 €.

Citroën a décidé de faire un geste pour donner une version d’entrée de gamme plus abordable. Une fois le bonus déduit, le modèle passe en dessous de 30 000 €. La voiture est aussi accessible avec une LOA à 200 €/mois. Ce tarif attractif ne concerne que la finition « Live », les autres finitions pointent au-dessus de 40 000 €.

Live : 34 990 €

Feel : 40 700 €

Feel pack : 41 050 €

C-serie : 42 750 €

Shine : 43 100 €

Shine pack plus : 44 200 €

Citroën Ë-C4. // Source : Citroën

La Citroën ë-C4 n’est pas encore passée sur la nouvelle motorisation proposée dans le groupe. Les modèles ont toujours la batterie de 50 kWh, pour une puissance de 100 kW. Autre élément à garder à l’esprit : à son lancement, Citroën ë-C4 était proposée en finition Feel à 35 600 €. Il y a donc quand même 5 000 € de plus entre la finition Feel à son lancement et son tarif catalogue actuel à 40 700€ — un tarif encore en hausse, donc.

Ford Mustang Mach-e affiche 4 660 € de moins

Ford a retravaillé sa grille tarifaire en ce début avril. Le SUV électrique, Mustang Mach-e, est indiquée à partir de 56 990 € sur le configurateur du constructeur. Lors de notre dernier pointage en janvier, le premier prix du modèle était à 61 650 €. C’est ainsi 4 660 € de baisse pour le Mustang Mach-e.

Finition Transmission /

Puissance moteur Capacité batterie Nouveau prix Mustang Mach-e standard propulsion / 269 ch 76 kWh 56 990 € Mustang Mach-e Premium AWD / 269 ch 76 kWh 59 990 € Mustang Mach-e Premium propulsion / 294 ch 99 kWh 66 990 € Mustang Mach-e Premium AWD / 351 ch 99 kWh 73 990 €

Ford Mustang Mach-E. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Par contre, il ne faut pas être pressé pour la finition entrée de gamme : le site du constructeur indique 24 semaines d’attente, contre 4 semaines pour les versions premium et GT.

Des remises jusqu’à 2 000 € pour des Renault Mégane e-Tech

Renault se retrouve avec des Mégane e-Tech neuves en stock. Ces voitures sont probablement la conséquence visible de la baisse des prix de Tesla en début d’année. En attendant, sur ses véhicules en stock, Renault propose parfois une remise allant jusqu’à 2 000 € sur le prix conseillé. Il y a plus de 500 modèles référencés sur le site Renault, mais seuls quelques modèles ont encore ces prix remisés.

Renault Megane E-Tech Finitions Iconic & Techno. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Cela peut toujours valoir le coup d’aller jeter un coup d’œil si vous êtes intéressé par une Mégane e-tech neuve disponible en 2 semaines.

Vous l’aurez compris, dans l’ensemble, ces baisses de prix sont loin d’être aussi spectaculaires que ce que Tesla a proposé en début d’année. En plus, elles ne concernent généralement que le prix d’appel, ce qui est une configuration rarement choisie par les clients, même chez Dacia. Il y a donc surtout un effet d’annonce. Cependant, pour une fois que l’on ne voit pas le prix augmenter, il faut tenter de s’en réjouir en espérant de vraies baisses sur l’ensemble des gammes.

