Tesla a diffusé un live depuis un Cybertruck pendant un test routier dans le désert de Basse-Californie. La vidéo nommée « tout-terrain en Cybertruck à Baja » laissait imaginer quelques démonstrations croustillantes de l’engin. Il n’en est rien.

Dans cette vidéo Tesla de 7 minutes 30, diffusée en live sur X le 9 octobre 2023, le moment le plus épicé survient certainement lorsque les deux Cybertruck traversent une flaque d’eau. Le trait est volontairement un peu grossi. Mais, face à une promesse de « off-road », il était possible de s’attendre à quelque chose d’un peu plus intense que du simple tout-chemin sur des pistes poussiéreuses.

Les deux Tesla Cybertruck étaient en test d’endurance dans la péninsule de Basse-Californie (Baja). C’est une zone partiellement désertique qui est assez exigeante pour les voitures. C’est donc souvent un passage obligé pour tous les véhicules qui se veulent tout-terrain. Les deux véhicules ont roulé depuis San Diego en direction de la pointe sud de la péninsule, soit un peu moins de 2 000 km, pour confirmer leur résistance.

Live Tesla sur X à Baja. // Source : Tesla

Qu’est-ce que cette vidéo nous apprend sur le Cybertruck ?

La vidéo live a suivi les avancées des Cybertruck Tesla en mode tout-chemin, sur des routes non carrossables de Baja. Les images ont permis d’observer que le Cybertruck peut prendre des virages à 90° serrés et ne pas ralentir sur certains obstacles. Néanmoins, il n’y avait pas de réelles difficultés techniques sur le parcours lors du live. À l’exception de véhicules sportifs, toutes les voitures peuvent emprunter le même chemin, avec un peu plus de prudence face aux défauts de la route.

Sur 1 930 km, les deux Cybertruck n’ont déploré que deux crevaisons. Ce sont les seules avaries que le présentateur déclare lors de la vidéo. Sur des pistes et des chemins de ce genre, il n’est effectivement pas rare que les véhicules soient victimes de crevaison.

Extrait du live pixélisé de Tesla, diffusée via une antenne Starlink. // Source : Tesla

Les Cybertruck sont présentés comme tout juste sortis d’usine, avec seulement deux petites différences avec les modèles de série : ils ont été équipés d’antennes Starlink (pour la connexion) et de sièges avec harnais pour maintenir les passagers.

Vu les secousses à bord, les harnais semblaient plus que nécessaires. C’est probablement ce qui va sauter aux yeux des plus avertis : à plusieurs moments de la vidéo, et malgré des suspensions pneumatiques (Air Suspension), le confort a l’air particulièrement spartiate pour les occupants du véhicule. Les deux véhicules roulent à bonne vitesse pour de telles pistes, par conséquent les bruits du mobilier intérieur sont très audibles. C’est au point de se demander si cet engin pourra vraiment s’attaquer à des franchissements un peu plus corsés.

Le Cybertruck : un vrai véhicule tout-terrain ?

Les capacités de franchissement font partie des éléments que les concurrents du Cybertruck, comme le Rivian R1T ou le Hummer EV, ont démontré bien en amont de la commercialisation. Du côté de Tesla, c’est silence radio.

Il est assez étrange qu’aucune image du Tesla Cybertruck en franchissement ait encore fuité. Pourtant, des véhicules de tests ont été surpris proches de certains terrains de jeu 4×4. Il est possible que Tesla ne dévoile cet aspect qu’au lancement du modèle. Autre possibilité : celle que la marque ne communique jamais sur cet aspect, en raison de performances moyennes.

Des véhicules thermiques en renfort des deux véhicules électriques ?

Les deux Tesla Cybertruck ne sont apparemment pas allés seuls dans le Baja. Deux pickups d’assistance à moteur thermique suivaient les deux véhicules électriques : un Toyota Tacoma et un gros Dodge RAM avec une remorque, dont le contenu a intrigué ceux qui l’ont croisé.

Sur la remorque plateau, il y avait notamment :

8 pneus de rechange,

Des pièces mécaniques,

Deux générateurs de courant

Plusieurs litres de carburant (pour les générateurs).

Tesla's support crew & equipment for the Cybertruck 1,200 mile trip though the Baja peninsula includes

-1x Toyota Tacoma

-1x Dodge Ram



The Ram is pulling:

-a flatbed trailer

-7x spare tires (they've already blown two)

-2x 240v gas generators

-Several gallons of fuel

Dans la vidéo de Tesla, il a été dit que les 1 930 km ont été réalisés uniquement grâce aux chargeurs des hôtels et autres points d’intérêt. Il n’y a d’ailleurs qu’un seul superchargeur dans cette zone. Mais, en voyant les deux générateurs sur la remorque d’assistance, on peut se demander si cette information est exacte.

