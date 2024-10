Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les beaux jours ne sont plus de la partie, mais cela n’empêche pas pour autant les bonnes balades automnales. Avec le Riverside 520 E actuellement en promotion chez Decathlon, vous avez un bon compromis entre des trajets tranquilles sur routes, et des randonnées sur chemins de campagne.

C’est quoi, la promo sur le vélo électrique de Decathlon ?

Jusqu’au 13 novembre, le Riverside 520 E normalement vendu à 1 399 € sur le site de Décathlon, passe à 1 249 €. Le modèle avec un cadre bas, pratique pour enfourcher le vélo rapidement, est également en promotion à 1 249 €.

Sachez que si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pourrez sous conditions bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VAE de Decathlon ?

Le Riverside 520 E se décline en quatre tailles, S, M, L et XL, pour une taille de 150 cm à 200 cm. Son style est plutôt classique, et son design polyvalent est parfaitement adapté pour rouler en ville, et pour des balades à la campagne sur des chemins peu accidentés. Ce modèle est doté d’un cadre haut et d’un châssis en aluminium de 22 kg. Decathlon propose un VAE parfaitement maniable et très confortable, grâce la selle B’twin Ergofit pensée pour les longs trajets..

Dans sa roue arrière, il embarque un moteur brushless 250 W au couple de 42 Nm. L’assistance délivrée est idéale pour la ville et les chemins et suffisante dans les côtes. Le VAE n’est ni trop puissant, ni trop mou, et il offre une conduite fluide et agréable, le tout silencieusement. Afin d’optimiser les déplacements, plusieurs modes de conduite sont présents, pour une vitesse maximale de 25 Km/h. Tandis que l’assistance douce vous demandera un peu plus d’efforts, mais prolongera l’autonomie, l’assistance Boost vous permettra de franchir des montées plus difficiles.

L’écran qui accompagne le Riverside 520 E // Source : Decathlon

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut le coup à ce prix ?

Ce n’est pas son meilleur prix, mais à 1 249 € cela reste une bonne affaire sans compter les aides de l’État. Le Riverside 520 E procure de plus un bon sentiment de sécurité grâce à son ergonomie générale et ses freins à disques hydrauliques précis. Attention toutefois à ne pas emprunter de chemins trop accidentés, au risque de vous retrouver malmené durant le trajet. Decathlon ajoute heureusement quelques accessoires indispensables à son Riverside 520 E. Vous retrouverez des feux à l’avant et à l’arrière, une béquille, une sonnette, ainsi qu’un écran de contrôle rétroéclairé.

Niveau autonomie, comptez jusqu’à 100 km en mode d’assistance douce, et si les conditions sont réunies. En mode d’assistance Boost, l’autonomie descendra jusqu’à 60 km, ce qui reste malgré tout une bonne performance.

Pour aller plus loin

