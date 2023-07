[Deal du jour] Segway-Ninebot propose toute une gamme de trottinettes électriques, dont la Kickscooter E2, réservée aux plus petits budgets. En plus d’un très bon rapport qualité prix, elle possède de nombreux atouts pour celles et ceux qui recherchent une trottinette simple pour le quotidien.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette Ninebot ?

La trottinette électrique Ninebot Kickscooter E2 est normalement vendue au prix de 349 €. Pour les soldes d’été, elle est en ce moment au prix de 259,99 € chez Darty.

Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette de Ninebot est un engin classique dans sa forme et son style, mais qui possède un bon gabarit, et est plutôt légère. Son poids de 14,2 kg, est parfaitement adapté pour les déplacements intermodaux. Vous pourrez facilement la plier et l’emmener avec vous dans le bus ou le métro, ou monter les escaliers de votre immeuble, sans trop d’effort.

Son plateau est assez grand pour y poser les pieds en toute sécurité, mais sa charge maximale ne dépasse pas les 90 kg. Attention donc si vous comptez vous rendre à la bibliothèque avec 20 Kg de livres dans votre sac à dos. La Kickscooter E2 est aussi dénuée d’amortisseurs, le confort est tout de même au rendez-vous, mais il vous faudra éviter les rues accidentées. Rassurez-vous, malgré tout ça, la maniabilité reste quand même excellente, et la stabilité au rendez-vous. En ville, la conduite est souple, et la combinaison du frein électronique avant et du frein à tambour mécanique arrière assure un freinage efficace.

Ninebot KickScooter E2 se plie facilement // Source : Segway Ninebot

La trottinette de Segway-Ninebot est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

Si vous avez le budget pour un bon deux-roues pratique et compact, nul doute que cette Kickscooter E2 est une bonne affaire à moins de 260 €. Vous trouverez d’autres trottinettes dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville. Elle est dotée d’une puissance nominale de 250 W et d’une puissance maximale de 450 W. Sa vitesse est malheureusement limitée à 20 km/h, soit 5 km/h sous la limite légale. Une vitesse toutefois suffisante pour les petits trajets en ville, où vous n’aurez de toute façon peu d’occasion de faire des pointes de vitesse. La Kickscooter E2 possède plusieurs modes de conduite, Drive, Sport et Marche, qui peuvent se sélectionner directement sur l’écran LED.

Ce dernier, de 2.8 pouces, affiche des informations telles que la vitesse et le niveau de la batterie. Niveau autonomie, la KickScooter E2 vous conduira pendant 25 km avant de s’essouffler. Elle se recharge en un peu plus de 7 h. Enfin, elle est certifiée IPX4 et résiste aux éclaboussures d’eau. Attention tout de même à la conduite sous la pluie.

