Tesla dévoilera tôt ou tard la version définitive du Cybertruck, qui ne devrait pas être très différente du prototype disruptif présenté en 2019. Un élément reste néanmoins un mystère : le volant, apparu sous différentes formes ces derniers mois.

En 2019, Tesla dévoilait le Cybertruck, son pickup 100 % électrique au design futuriste, à l’occasion d’une présentation qui a fait beaucoup parler. Depuis, le véhicule n’a connu que des retards et, en mai 2023, il n’est toujours pas en phase de production (il devrait l’être cette année). Dès lors, il y a encore beaucoup d’interrogations qui entourent cette voiture ayant connu un engouement retentissant. Parmi elles, il y a la question du volant, un élément essentiel pour un tel produit.

Comme le rapporte Teslarati dans un article publié le 29 mai, le Cybertruck est récemment apparu dans une vidéo promotionnelle avec un volant classique (lire : circulaire). Or, la toute première version du pickup 100 % électrique était équipée d’un volant bien plus audacieux : le fameux Yoke disponible sur la Model S et le Model X. Par ailleurs, sur d’autres clichés, on peut voir une troisième option : un mix entre les deux.

Tesla Cybertruck avec volant classique. // Source : Tesla

Quel volant pour le Cybertruck de Tesla ?

Tout porte à croire que les ingénieurs de Tesla travaillent sur trois volants différents pour le Cybertruck : une forme classique que l’on retrouve dans toute la gamme (de la Model 3 au Model X), le Yoke qui fait débat depuis son intronisation et une version repensée du Yoke.

Tesla Cybertruck avec volant Yoke. // Source : Tesla

La troisième option pourrait être la plus intéressante, puisqu’elle associerait le meilleur des deux mondes. En l’occurrence : un volant qui reprend la forme rectangulaire du Yoke, mais ajoute un demi-cercle plat sur la partie supérieure. Esthétiquement, il fait penser au volant des voitures Peugeot, tout en offrant les avancées technologiques du Yoke (les surfaces tactiles, la suppression des commodos). La forme serait en tout cas bien plus universelle, et une preuve que Tesla est prêt à faire des compromis face aux retours mitigés sur le Yoke.

Tesla Cybertruck avec volant Yoke 2.0. // Source : Teslarati

L’autre éventualité la plus crédible serait de proposer la même chose que pour la Model S et le Model X. Les deux véhicules haut de gamme de Tesla ont d’abord été lancés de série avec le Yoke, avant que le constructeur américain ne laisse le choix d’un volant classique. Aujourd’hui, le Yoke est devenu une option payante à 250 €, signe qu’il n’a pas remporté les suffrages malgré la volonté de Tesla de briser les codes.

Ces différents volants montrent en tout cas que Tesla envisage divers équipements pour le Cybertruck, un véhicule crucial pour l’entreprise. En Amérique du Nord, le segment du pickup est le plus important du marché automobile et la concurrence est déjà bien présente.

