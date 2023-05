Il va falloir s’y habituer, les prix fixés par Tesla risquent de faire le yo-yo sur les prochains mois. Le 2 mai 2023, ce sont 1 000 € de plus qui s’ajoutent aux prix des déclinaisons du Model Y, mais rien pour le Model 3. Pourquoi ?

Elon Musk a indiqué récemment que les prix des Tesla étaient surveillés de manière quotidienne et que des ajustements étaient décidés une fois par semaine environ. Ce 2 mai 2023, c’est donc une petite hausse du prix du best-seller de Tesla qui a été constatée en premier par Automobile-Propre. Deux déclinaisons du Model Y, sur les 3 existantes, voient leur prix grimper de 1 000 €. Mais, pourquoi cette augmentation ne vise-t-elle que le Model Y ? Faut-il y voir un signe qu’il vaut mieux se dépêcher de passer commande ?

Le Model Y propulsion passe ainsi de 44 990 € à 45 990 €, restant éligible au bonus. La version Model Y Grande Autonomie passe de 51 990 € à 52 990 €. Seule la version Performance est pour le moment épargnée par cette hausse.

Doit-on y voir une menace d’autres augmentations chez Tesla ?

Dans la logique du fonctionnement de Tesla, le positionnement du tarif permet de gérer le flux d’acheteurs selon le principe de l’offre et la demande. En baissant le prix, la demande augmente pour occuper les prochaines semaines des usines de production. Une fois que le carnet de commandes est suffisamment rempli, sur une ou plusieurs usines, il suffit à Tesla de remonter le prix, de manière plus ou moins importante, pour freiner naturellement de nouveau les commandes.

L’usine de Tesla à Berlin. // Source : Tesla

1 000 € en plus, ou en moins, n’auront probablement qu’un impact modéré par rapport aux grands mouvements de prix du mois de janvier et d’avril. Le choix de Tesla va sûrement éveiller les craintes sur de possibles hausses à venir. Rien n’est à exclure avec Tesla en matière de prix. Ce sont surtout les mouvements autour de la fin du second trimestre qui donneront le ton des mois à venir. C’est en tout cas souvent à cette période qu’il y a des affaires à saisir.

Le délai de livraison, visible sur le configurateur de la marque, peut être utilisé comme un indicateur de la tendance sur les prix à venir. Tant que les délais restent courts, comme ce 2 mai avec une livraison indiquée entre mai et juin, Tesla n’a pas vraiment de raison de remonter ses prix. Si les délais sont courts, cela signifie que la marque dispose de stocks ou de capacités de production pour répondre rapidement à la demande.

Ce délai peut varier selon les couleurs de carrosserie. Si un client est tenté par le Midnight Cherry Red, disponible uniquement pour les Model Y Performance et les Model Y Grande Autonomie produits à l’usine de Berlin, il faut patient jusqu’au mois d’août ou septembre 2023. Tous les délais allongés n’affectent pas systématiquement le prix à la hausse. Cela reste quand même un moyen de repérer si la production est trop encombrée par les modèles de base, en version propulsion blanche ou noire, qui constituent le gros de la demande.

Nouvelle teinte Midnight Cherry Red du Model Y. // Source : Tesla

Model Y, mais pas Model 3. Pourquoi ?

Alors que la Tesla Model 3 démarre à partir de 41 990 €, il est étonnant d’observer que seul le Model Y voit son prix augmenter ce 2 mai. L’écart entre les deux versions d’entrée de gamme était jusqu’au 1er mai de 3 000 €, il vient de passer à 4 000 €. Pourtant, les clients semblent privilégier le SUV à la version berline.

La perspective d’un renouvellement prochain de la Model 3 n’est probablement pas étrangère au fait que les acheteurs se précipitent un peu moins sur la berline. Le coffre à hayon du Model Y ne justifie pas à lui seul que les clients se détournent de la berline électrique la plus efficiente et la plus abordable du marché des voitures électriques.

Coffre de la Tesla Model 3 Propulsion. // Source : Louise Audry pour Numerama

Les spéculations jouent aussi peut-être un rôle dans l’histoire. Les rumeurs prévoient que la Model 3 va certainement baisser avant son renouvellement. Cela peut expliquer que les acheteurs n’ont pas autant sollicité la berline sur les dernières semaines, malgré la baisse des prix. Là encore, la fin du second trimestre devrait donner le ton pour les semaines et mois à suivre. Tesla n’a pas réellement intérêt à baisser les prix de sa Model 3, modèle pour lequel la production n’a été suffisamment optimisée pour faire des économies d’échelle.

L’actualité de Tesla se retrouve aussi dans notre newsletter. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, pour ne rien manquer des enjeux de la mobilité de demain.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !