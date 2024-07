Lecture Zen Résumer l'article

Le partenariat entre Stellantis et le constructeur chinois Leapmotor deviendra très concret à partir du mois de septembre. Les premières Leapmotor de l’ère Stellantis sont en route vers l’Europe.

Carlos Tavares, patron du groupe Stellantis, n’hésite plus à considérer Leapmotor comme la 15ᵉ marque de Stellantis. Il ne s’agit plus d’une marque satellite traitée à la légère, elle s’intègre de plus en plus à la stratégie du groupe.

Lors de la conférence des résultats financiers du 25 juillet, Carlos Tavares a fait un point rapide sur le sujet : homologation, importation et lieu d’assemblage. La marque chinoise et le groupe franco-italo-américain semblent toujours être en pleine lune de miel. Mais les choses sérieuses vont réellement commencer en Europe à partir du mois de septembre.

800 voitures Leapmotor en route pour l’Europe

Carlos Tavares n’est pas entré dans les détails de la composition de ce premier arrivage. Les premières commercialisations doivent démarrer avec le modèle citadin nommé Leapmotor T03. Ce modèle doit concurrencer la Dacia Spring. Néanmoins, le Leapmotor C10 est également prévu pour être commercialisé en Europe. Il viendra s’attaquer à des concurrents comme le Tesla Model Y ou le VW ID.4 (et ses cousins).

Leapmotor T03 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Carlos Tavares a précisé que les homologations sont en bonnes voies. Normalement, la petite voiture électrique T03 ne devrait pas poser de problème, puisqu’elle a déjà été commercialisée en France par un importateur. Par contre, le C10 part de zéro pour l’homologation européenne.

Assemblage en Europe pour tous ?

Un détail interpelle lors de la présentation du 25 juillet. Le document de présentation indique que le modèle T03 sera assemblé en Europe, mais que le C10 sera importé directement de Chine. Carlos Tavares a tenu un discours différent à l’oral en indiquant que, compte tenu des surtaxes prévues pour l’importation de véhicules électriques en provenance de Chine, Stellantis avait déjà décidé d’assembler plusieurs modèles en Europe.

Planning des prochains modèles Leapmotor en Europe // Source : Stellantis

Il serait assez surprenant que le Leapmotor C10 soit alors importé depuis la Chine, avec une surtaxe atteignant 30,8 % au lieu des 10 % des années précédentes. Carlos Tavares n’a pas précisé si les voitures en route vers l’Europe étaient déjà assemblées, ou si les modèles étaient en kit pour un assemblage final en Pologne pour la T03.

9 pays et 200 points de ventes

La marque Leapmotor va être lancée dans neuf pays, dont bien évidemment la France fait partie, ainsi que l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne. Plus de 200 revendeurs ont montré leur intérêt pour commercialiser la marque chinoise, et le patron de Stellantis s’est montré assez confiant sur le fait que d’autres revendeurs viendront grossir cette liste assez rapidement. Il faut espérer que cette nouvelle marque va réconcilier les revendeurs avec le groupe.

Il ne manque plus qu’à connaitre les tarifs de lancement des modèles Leapmotor. Cette information sera probablement communiquée peu avant le lancement commercial des modèles. Leapmotor devrait positionner ses modèles à des prix inférieurs à ceux de Citroën ou Fiat, il reste à voir si Stellantis ne va pas se montrer trop gourmand sur la marge pour vraiment réussir à attirer le client vers cette nouvelle marque étrangère avec des prix attractifs.

