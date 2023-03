Présenté durant le Tesla Investor Day, le Cybertruck est au cœur des convoitises, mais peu d’informations fuitent à son sujet. On a appris que le pickup 100 % électrique serait plus petit que le prototype initial.

Les spéculations se multiplient autour du Cybertruck de Tesla. Objet de toutes les attentions du monde automobile et des admirateurs d’Elon Musk, le pickup 100 % électrique de la compagnie américaine dévoile progressivement ses caractéristiques.

Durant la conférence Tesla Investor Day, le 1er mars 2023, le véhicule de préproduction avait été exposé dans le hall d’accueil de l’usine d’Austin, au Texas. Les investisseurs présents pouvaient l’observer de plus près — sans plus d’informations sur la fiche technique. Cependant, selon Matthew Donegan-Ryan, un des 50 chanceux présents sur place, qui suit de près l’évolution du Cybertruck, le futur pickup de Tesla serait 5 % plus petit que celui présenté en 2019, à Los Angeles.

Les dimensions du Cybertruck revues à la baisse

D’après celui qui se présente comme un « insider du Cybertruck » sur Twitter, le véhicule électrique aurait quasiment les mêmes dimensions qu’un Ford F-150 SuperCrew. Au niveau des dimensions précises, voici ce qui a été noté par Matthew Donegan-Ryan en comparant les deux véhicules :

Le modèle de préproduction du Tesla Cybertruck serait moins imposant que la voiture de Ford : environ 1.5 et 2.5 pouces de moins au niveau de la longueur et de la largeur.

En revanche, le véhicule texan possède une benne bien plus longue que celle de sa concurrente : 73 pouces contre 67 « seulement » du côté de Ford.

Toujours selon l’informateur, cette benne semblerait étanche et posséderait des bouchons permettant l’évacuation d’eau de pluie.

L’immense benne du Cybertruck. // Source : YouTube

Parmi les autres informations, qui sont évidemment à prendre avec des pincettes, il y aurait le changement de configuration au niveau des sièges. Alors que le véhicule présenté en 2019 affichait une capacité de 3 places sur la rangée avant, Matthew Donergan-Ryan rapporte que le Cybertruck exposé à Austin au début du mois de mars n’en disposait plus que de 2. Au revoir, peut-être, le siège central avant.

Deux gammes de Cybertruck ?

Au niveau des écrans, l’insider déclare également que l’écran de bord du Cybertruck serait le plus grand de la flotte Tesla : 18,5 pouces. Les passagers au second rang ne seront pas mis de côté, avec la présence d’un second écran, comme sur les Tesla Model S et X. Quant au volant, il combinerait la forme d’un volant rond classique et du volant Yoke si spécifique de Tesla.

Le volant mi-Yoke, mi-rond du Cybertruck. // Source : YouTube

Hormis les caractéristiques visibles à l’œil nu, Matthew Donegan-Ryan a également discuté des informations sur la motorisation avec les membres de Tesla présents sur place. Et, là, c’est particulier. Le Cybertruck devrait proposer deux types de motorisations : un double moteur, plutôt classique, mais également un système qu’il qualifie de « Performance ». S’agit-il d’un triple moteur ou d’un quadruple moteur qu’Elon Musk souhaitait mettre en place dès le lancement du Cybertruck ? Aucune idée pour l’instant.

Avec toutes ces informations, il est désormais possible de mieux s’imaginer à quoi ressemblerait le Cybertruck de Tesla, grandement attendu par des milliers de personnes (sur une liste d’attente). Après les révélations sur l’essuie-glace géant, les miroirs triangulaires et le système de suspension spectaculaire, le pickup 100 % électrique de Tesla et d’Elon Musk pourrait nous réserver bien des surprises. Mais, jusqu’au lancement de sa production, dans les mois à venir, le mystère sera toujours présent.





