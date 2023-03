Pendant son interminable et chaotique conférence Investor Day, le constructeur n’a partagé qu’une annonce concrète : les Superchargeurs V4 auront un câble plus long.

Imaginez-vous, veiller jusqu’à 1h du matin, un mercredi soir, en plein milieu de la semaine, en espérant des annonces inoubliables en provenance de Tesla. À la place, vous assistez à une ribambelle de discours plus inintéressants les uns que les autres, l’oreille malgré tout alerte pour capter la moindre nouveauté à partager.

Les mauvaises langues diront que Tesla a quand même officialisé une nouveauté à l’occasion de la conférence Investor Day : des câbles plus longs pour les Superchargeurs V4.

On s’attendait à autre chose, par exemple au restylage attendu de la Model 3, éventuellement à la présentation d’une nouvelle voiture plus compacte (la Model 2 ou Model A). Mais non : il faudra se contenter de ce micro détail sur les futures bornes du réseau de Tesla, lesquelles seront d’abord installées en Europe.

Un véhicule Tesla en train de charger (avec un câble beaucoup trop court). // Source : Canva

Un câble plus long pour plus de praticité

Les nouveaux Superchargeurs passeront donc à la quatrième génération dans les semaines et mois à venir. Aucun détail technique n’a été fourni (quelle puissance de recharge ?), mais Tesla s’est quand même permis d’indiquer que le câble permettant de relier la borne à la prise de la voiture sera plus long.

La raison de ce changement est attribuée au fait que les Superchargeurs sont désormais ouverts à toutes les voitures 100 % électriques. C’est l’argument avancé par Frandroid, qui rappelle que les Superchargeurs actuels, pourvus d’un câble court, ont d’abord été pensés pour les voitures assemblées par Tesla. La trappe est effectivement placée à l’arrière, sur la gauche — ce qui n’est pas le cas de tous les véhicules du marché. Un câble plus long permettrait alors à un maximum de conductrices et de conducteurs d’utiliser un Superchargeur sans avoir à se garer n’importe comment ou à utiliser une borne qui n’est pas prévue pour son emplacement.

Il reste néanmoins à confirmer la longueur exacte, en espérant qu’elle soit suffisante pour être universelle et pratique pour tout le monde. « Prêt à servir tous les véhicules », promet Tesla. Quant à la puissance de charge, on imagine qu’elle sera supérieure aux 250 kW que sont capables d’atteindre les Superchargeurs V3 lors du pic de recharge. À titre de comparaison, le réseau Ionity grimpe à 350 kW.

