Les 4 000 premiers modèles de la future voiture électrique DeLorean ne sont pas tous réservés. DeLorean utilise pourtant l’univers du NFT, de la Blockchain et de la crypto pour séduire les potentiels clients.

Les personnes intéressées par le projet de voiture électrique DeLorean n’ont pas reçu un, mais deux mails du constructeur durant le week-end du 25 février. La marque semble se faire plus pressante pour remplir son carnet de commande. En un peu plus de 6 mois, elle n’a toujours pas réussi à obtenir des réservations pour 4 000 de son Alpha5, ce n’est pas spécialement bon signe.

À l’opposé d’un système de réservation simplifié à l’extrême, comme peut le proposer Tesla, DeLorean s’est lancé dans un processus complexe sur une base de club privé, de NFT, de bourse d’échanges en cryptomonnaie.

Une baisse de production de 9 351 à seulement 4 000 Alpha5 de DeLorean

DeLorean surfe sur la nostalgie du modèle DMC du film Retour vers le futur. Pourtant, la future DeLorean n’a plus grand-chose à voir avec le modèle historique devenu culte. Le constructeur prévoit une voiture électrique de près de 5 m de long, positionné sur le créneau du haut de gamme avec de bonnes performances sportives. Finalement, le seul point commun entre les deux modèles, ce sont les fameuses portes papillon que l’on retrouvera sur la voiture électrique.

DeLorean et ses portes papillon // Source : DeLorean

Après plusieurs teasers, DeLorean a présenté son premier modèle nommé Alpha5 en mai 2022. Les Américains ont ensuite pu découvrir de plus près le premier prototype lors du très select concours d’élégance de Pebble Beach en août 2022. La marque a également profité de l’occasion pour dévoiler deux autres concepts à venir lors d’une fête privée en marge de l’événement.

Tous ces efforts auraient dû permettre à la marque de remplir assez rapidement les 9 351 créneaux de production qu’elle avait programmés pour son modèle Alpha5. La nouvelle DeLorean avait espoir de battre la production de l’ancienne DMC-12, qui a été produite à seulement 8 583 exemplaires. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, puisque la marque a adressé dans un premier email le 25 février, le message suivant : « En raison de goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, nous avons récemment réduit le nombre de créneaux de production de 9 351 à seulement 4 000. »

Pour d’autres constructeurs récents, comme Lucid Motors ou Rivian, une telle baisse des capacités de production aurait signifié un allongement des délais pour les clients s’étant déjà positionnés. Apparemment, plutôt comme pour Faraday Future, il semble surtout que les clients ne sont pas tant pressés de réserver l’Alpha5. Les 4 000 places sur la chaîne de production concernent les 5 prochaines années. La DeLorean Alpha5 ne battra pas la production de l’ancienne DeLorean, c’est déjà plié.

« Dépêchez-vous de réserver avant que le prix n’augmente »

Quand une marque tend à se positionner sur du haut de gamme, il y a des méthodes marketing qui peuvent interpeller. Presser le potentiel client en lui demandant de payer rapidement sa réservation, avant que le prix de la réservation n’augmente, ne fait pas vraiment très sérieux.

Site DeLorean et son compte à rebourd avant augmentation des prix

C’est pourtant avec un second email, envoyé le dimanche 26 février, usant de cet artifice marketing, que la marque s’est adressée à ceux qui la suivent : « Nous sommes ravis d’annoncer que DeLorean entre en production avec l’Alpha5, avec seulement 4 000 emplacements de construction disponibles au cours des cinq prochaines années. En tant que membre exclusif, nous souhaitons vous faire part de notre démarche et vous donner l’opportunité d’obtenir un emplacement de construction convoité à un prix réduit au cours des deux prochaines semaines » et de compléter un peu plus loin : « Mais faites vite, le prix de lancement de la bêta interne pour NFT Build Slots ne durera pas longtemps. Une fois les portes fermées, nous augmenterons le prix à 3 500 $. »

Ce qu’il faut savoir, c’est que pour pouvoir réserver une Alpha5, le client doit obligatoirement adhérer au club des Alphas DeLorean. Il est donc d’abord nécessaire de débourser de 88 $, soit un peu plus de 83 €, pour devenir membre à vie du club. Ensuite, vous aurez la possibilité de réserver une des 4 000 places sur la chaîne de production pour 2 500 $, soit 2 370 €.

Pour que les clients s’engagent dans les 13 prochains jours, la marque annonce qu’après le 12 mars 2023, cette même réservation augmentera de plus de 1 000 $. Une méthode qui interroge un peu pour du haut de gamme, mais le plus étrange est encore à venir.

NFT, blockchain et cryptomonnaie s’en mêlent

En réservant une Alpha5, vous obtenez aussi son jumeau virtuel. Le créneau de fabrication, qui vous est attribué à la réservation, devient un NFT, que vous pourrez mettre aux enchères sur une plateforme développée en interne.

DeLorean n’est pas le premier constructeur à vouloir exploiter les NFT et la blockchain pour ses modèles. Alfa Romeo l’a également initié, enfin en tout cas, a déjà communiqué sur le projet. Difficile de dire, dès à présent, si cette idée est géniale ou complètement gadget. Là, où la démarche de DeLorean surprend, c’est surtout sur l’aspect plateforme d’échanges qui accompagne le projet.

Quelques brides d’informations sur la DeLorean // Source : DeLorean

On connait déjà la spéculation qui existe sur le marché de la revente, avec certains modèles édités en petite quantité ou très attendus. DeLorean pousse le concept encore plus loin, puisque la marque va déployer sa plateforme de spéculation au sein même de son site internet.

Chaque slot de production peut être mis à la vente ou aux enchères sur la plateforme « DeLorean Exchange ». Imaginons que vous avez le créneau de production #3799, mais que ne voulez pas attendre aussi longtemps pour avoir votre voiture, vous pourrez enchérir sur un autre créneau mieux placé, qu’un client ne veut pas conserver. À l’inverse, si vous avez le slot #99, vous pourrez largement spéculer et revendre votre créneau au plus offrant. Toutes ces transactions se font à l’abri des regards sur la plateforme réservée aux membres du club. Ces tractations peuvent être réalisées avec la cryptomonnaie USD Coin, mais aussi par virement bancaire.

La marque veut probablement attirer quelques spéculateurs en crypto et NFT par ce biais, mais les autres acquéreurs de voitures électriques ne devraient pas être très sensibles à tout cet univers. Il est même probable qu’en agissant ainsi, la marque risque de faire fuir plutôt que d’attirer les profils, qui pourraient craindre d’y voir une nouvelle escroquerie en ligne.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.