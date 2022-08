DeLorean a profité de sa présence au concours d’élégance de Pebble Beach pour présenter deux concepts très différents. Le seul problème, c’est qu’avec ces deux projets, on a du mal à comprendre comment la marque veut vraiment s’inscrire dans le temps.

Chaque année, le concours d’élégance de Pebble Beach aux États-Unis est l’occasion pour différents constructeurs de présenter au public, ou lors d’événements plus privés, des concepts ou des nouveautés. DeLorean a profité de l’événement se déroulant du 18 au 21 août, pour présenter au public sa future Alpha5, mais également deux autres concepts lors d’une soirée privée.

Il s’agit de deux visions très différentes de l’avenir de la marque à courte et plus longue échéance. Le premier est directement dérivé de la Delorean Alpha5, présenté en mai 2022, et pourrait se concrétiser assez facilement. Le second modèle est lui beaucoup plus extrême, puisqu’il s’inspire de courses tout-terrain et arbore un look très futuriste.

Une DeLorean Alpha5 Plasmatail pour 204 ?

Le concept DeLorean Alpha5 Plasmatail est une version à coffre du coupé Alpha5. Une carrosserie que l’on pourrait classer dans la catégorie des breaks de chasse, un peu à l’image de la Porsche Taycan Cross Turismo. DeLorean présente le projet ainsi : « Le 2024 Alpha5 Plasmatail est une extension du coupé original avec la même capacité en sièges passagers, mais avec un espace de rangement supplémentaire. »

DeLorean Alpha5 Plasmatail concept // Source : Delorean

On retrouverait alors sur ce concept la même base technique que l’Alpha5. Une voiture d’un peu moins de 5 mètres de long, pour embarquer 4 personnes à son bord. Elle serait équipée d’une batterie de 100 kWh qui permettrait de faire plus de 480 km. Elle pourrait aussi certainement abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes environ comme le coupé. On imaginait que la marque profiterait de la présentation de l’Alpha5 lors de l’événement pour en dire plus sur ses spécificités et son prix, mais il va apparemment falloir patienter encore un moment.

Le modèle Alpha5 n’est prévu pour être produit qu’à 88 exemplaires pour son lancement. On peut imaginer que cette version Plasmatail pourrait très bien être une édition limitée venant compléter cette première production.

DeLorean Omega : un concept tout terrain pour 2040

Si commencer une gamme d’une nouvelle marque avec un modèle nommé Alpha semble cohérent, même si assez peu original, déjà prédire l’Omega, c’est-à-dire la fin, en 2040, semble plus paradoxal.

DeLorean présente ce concept avec ces mots : « L’Omega 2040 représente la nouvelle génération de notre philosophie de conception, qui trouve ses racines dans les courses tout-terrain sur le thème de la Bajas [du nom de la coupe du monde de véhicules tout terrain].»

DeLorean Omega concept // Source : DeLorean

Ce véhicule tout-terrain futuriste pourrait avoir du sens dans un monde devenu désertique suite aux changements climatiques. À la découverte de ce concept, c’est surtout une impression de déjà-vu qui nous vient : celle du concept Audi présenté en 2019 au salon automobile de Francfort.

Où veut en venir DMC/DeLorean, avec ces deux concepts présentés simultanément ? La marque veut-elle s’inscrire dans un positionnement très haut de gamme à tendance excentrique ? Il est difficile de savoir, au travers des différents concepts lancés au fil des ans, vers quoi la marque veut aller. Quelle est sa philosophie ? Comment la reconnait-on ? Si Alpha5 semble être un projet réaliste, le concept Omega nous déroute complètement.