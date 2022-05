À quelques heures de son lancement officiel, la marque a ouvert son site web pour permettre aux plus motivés de découvrir la future DeLorean en avant-première.

Pas besoin de l’ancienne DeLorean pour voyager dans le temps et découvrir le tout nouveau site web de la marque, mais juste d’un code d’accès qui ouvre le site en avant-première. À quelques heures du lancement de cette nouvelle génération de la mythique DeLorean, on peut en découvrir un peu plus sur ce nouveau projet électrique assez audacieux de la marque.

Si la toute première image annonçant cette nouvelle DeLorean laissait déjà à penser que le modèle allait s’attaquer au segment de la sportivité, on en est maintenant sûrs. C’est même plutôt vers une clientèle haut de gamme que la renaissance de la marque semble s’orienter.

DeLorean Alpha5 en 3/4 avant // Source : DeLorean

Les dimensions assez généreuses de l’Alpha5

On découvre un modèle qui fait 5 mètres de long (enfin 4.995 m) pour plus de 2 m de large et seulement 1,37 m de haut. La ligne très profilée est celle d’un coupé, mais d’un coupé 4 places. Le coefficient de pénétration dans l’air est donné pour 0.23, ce qui est un bon résultat.

Dimensions DeLorean // Source : DeLorean

Ce qui va immédiatement attirer l’attention, ce sont ses deux portes papillons. Comme un vestige de l’ancienne DeLorean, ce client d’œil mêle habillement nostalgie et luxe. Ce qui surprend, c’est que ces deux portes semblent être particulièrement larges, elles doivent permettre l’accès aux places arrière. Elles semblent même encore plus larges que les portes Falcon du Model X de Tesla, ce qui doit être un sacré challenge d’ingénierie.

DeLorean et ses portes papillon // Source : DeLorean

L’intérieur est lui dans la tendance du moment. C’est un ensemble assez épuré, et très structuré autour de l’écran central du véhicule. Si vous avez une impression de déjà-vu, rassurez-vous, nous aussi. Cet intérieur fait beaucoup penser à celui de la Lucid Air. Le positionnement des écrans et l’ambiance intérieure sont assez similaires entre les deux modèles américains.

Intérieur DeLorean Alpha5 // Source : DeLorean

Quelques données chiffrées pour cette nouvelle DeLorean

Les données mentionnées sur le site internet sont indiquées comme en cours d’homologation. Il manque aussi plusieurs informations techniques cruciales sur la batterie et les moteurs choisis. Ces données seront probablement communiquées avec le lancement, ou à la première sortie publique du modèle lors du concours d’élégance de Pebble Beach.

La marque communique les informations suivantes :

0 à 100 km/h en 2.9 secondes

Vitesse max : 250 km/h

Batterie de plus de 100 kWh

Autonomie supérieure à 480 km

DeLorean Alpha5 // Source : DeLorean

Et si vous vous demandez en quelle distance cette nouvelle DeLorean peut atteindre les 88 mph qui la feront peut-être voyager le temps, il lui faut 4,35 secondes pour atteindre cette vitesse. Cela évitera peut-être quelques déconvenues au Doc et à Marty McFly dans leurs différentes aventures à l’avenir.

Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur les premières DeLorean Alpha5 Launch Edition et sur les prix de cette nouveauté. En attendant, la marque a déjà ouvert une boutique en ligne où vous pouvez acheter des vêtements au nom de la marque.