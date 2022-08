Pour la deuxième fois cette année, les prévisions de production de Lucid sont revues à la baisse. De 20 000 véhicules estimés pour 2022, Lucid Motors envisage maintenant moins de 7 000 Lucid Air.

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels du 3 août 2022, Lucid Motors a une nouvelle fois dû revoir ses objectifs de production à la baisse avec au mieux 7 000 voitures sur l’année. La marque avait prévu au départ de construire plus de 20 000 véhicules en 2022. Ce sera finalement au mieux 65 % de moins que le chiffre prévu. Et, vu le nombre de Lucid Air réellement sorties des chaînes de production, on peut même se demander si ce nouvel objectif est atteignable. C’est très loin d’être gagné pour cette concurrente de la Tesla Model S.

Comme beaucoup de startups qui se lancent dans la fabrication de véhicules électriques, Lucid Motors se retrouve confronté à de grosses difficultés d’approvisionnement, qui vont perturber la production de ses Lucid Air. Après le premier trimestre, les 20 000 voitures estimées avaient déjà été ramenées à 12 ou 14 000 véhicules à assembler. Après cette nouvelle baisse des objectifs au second trimestre, on se demande ce que les prochaines annonces vont réserver. Une chose est sûre, les clients vont devoir s’armer de patience.

Seulement 1 405 Lucid Air produites en 2022 pour 37 000 réservations

Sur le dernier trimestre, Lucid Motors n’a livré que 679 modèles, c’est même un peu moins qu’au premier trimestre 2022. Au total, seulement 1 405 voitures électriques de la marque ont été livrées aux clients depuis le début de l’année. À ce rythme-là, la nouvelle estimation de production de 6 à 7 000 exemplaires reste illusoire.

Usine Lucid – assemblage des Lucid Air // Source : Lucid Motors

Pendant ce temps, les réservations de la Lucid Air sont passées de 24 000 à 37 000 demandes. Comme pour Rivian, les clients de Lucid Motors vont voir les délais d’attente s’allonger, en plus de voir les prix grimper.

Lucid Motors pense avoir trouvé la solution à ses problèmes

Si les finances sont plutôt bonnes pour le moment, pour rassurer les investisseurs lors des annonces des résultats trimestriels, le PDG et CTO de Lucid Motor, Peter Rawlinson, a indiqué : « Nous avons identifié les principaux goulots d’étranglement et nous prenons les mesures appropriées – en internalisant nos opérations logistiques, en ajoutant des recrutements clés à l’équipe de direction et en restructurant notre organisation logistique et de fabrication. Nous continuons de constater une forte demande pour nos véhicules, avec plus de 37 000 réservations de clients, et je reste confiant que nous allons surmonter ces défis à court terme. »

Lucid Motors a donc prévu de revoir une partie de la logistique de son organisation, à la fois pour optimiser les délais, mais aussi les coûts. Cela sera-t-il suffisant ? Nous le saurons rapidement avec les prochaines communications des résultats financiers.

Une concession Lucid. // Source : Lucid Motors

Il n’est en tout cas pas question pour la marque de lancer immédiatement un nouveau modèle. Le SUV, que Lucid Motors veut introduire sur le marché, devra attendre que la production de la Lucid Air atteigne le rythme initialement espéré par le jeune constructeur.