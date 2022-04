La DeLorean 100 % électrique n’est plus un mythe : son concept fini sera dévoilé en août. En attendant, DeLorean Motor Company a teasé la toute première photo de l’engin.

La DeLorean est une voiture culte. L’engin popularisé par les films Retour vers le futur va renaître sous forme électrique, a confirmé l’entreprise DeLorean Motor Company le 5 mars 2022 sur Twitter. « La nouvelle génération de DeLorean sera bien plus claire le 18 août », peut-on lire. Pour combler les impatients, la firme a ajouté une photo, la toute première, du futur modèle de la célèbre voiture, cette fois-ci 100 % électrique.

Il faut en convenir : l’image ne montre pas grand chose. On observe des feux arrières longilignes, un bout de rétro à l’avant, un habitacle très resserré sur le milieu. Le toit, dans un matériau (ou, à minima, une couleur) différent, pourrait potentiellement s’ouvrir.

L’image de la future DeLorean // Source : Twitter/deloreanmotorco

Si l’on zoome sur l’image récemment publiée, on voit que le nouveau logo DeLorean a été gravé à l’arrière gauche de la carrosserie. Il s’agit de la même police que le sur le site officiel, simple et épurée, mais légèrement empâtée pour prendre de la largeur.

Le nouveau logo de DeLorean // Source : delorean

La DeLorean électrique aura-t-elle des portes papillon ?

Pour l’instant, force est de constater que la nouvelle génération de DeLorean ne semble pas reprendre les lignes carrées de l’ancienne. Mais la question la plus importante se situe évidemment au niveau des portières : s’ouvriront-elles par le haut, comme c’était le cas sur grand écran ?

L’ancienne DeLorean ressemble plutôt à ça // Source : DeLorean Motor Company

Il faut se tourner vers le site officiel delorean.com pour avoir un début de réponse : sur la page d’accueil, on voit une ombre de véhicule avec des portes papillon qui s’ouvrent à la verticale. Le spectre de la DMC-12 est donc encore bien là. Reste à voir ce que l’entreprise sera capable de proposer, en se tenant à ce qu’elle a promis : montrer une vraie voiture qu’il sera possible de conduire, et non seulement un concept.

Non, ceci n’est pas un lapin // Source : delorean.com

L’ambition de relancer la voiture existe depuis 2015, notamment en profitant d’une loi autorisant des petites structures à commercialiser, en quantité limitée, des répliques de vieilles voitures avec des exceptions sur certaines normes de sécurité à respecter. Cependant, DeLorean a fait marche arrière sur cette idée, et a préféré privilégier la construction d’un nouveau véhicule.