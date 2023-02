On a déjà pu voir passer sur les réseaux sociaux quelques images et vidéos de différents prototypes de Cybertruck au fil de ses évolutions. Le dernier en date attire l’attention à cause de ses rétroviseurs, qui risquent de ne pas passer les frontières de l’Europe.

Selon Elon Musk, le Tesla Cybertruck doit entrer en production d’ici à l’été 2023 pour une production de masse en 2024. La phase de développement du Cybertruck touche à sa fin, on peut donc penser que les prototypes croisés sur la route, lors de leurs tests, sont des versions quasi définitives du futur modèle très attendu sur le marché.

Un Tesla Cybertruck, croisé dans les rues de Palo Alto le 1er février, montre ces quelques évolutions… Et le choix des rétroviseurs a de quoi surprendre.

Pas de rétroviseurs caméra sur Cybertruck ?

Lors de la présentation chaotique du Cybertruck, le pick-up n’avait aucun rétroviseur apparent. On parlait alors de possibles rétroviseurs caméra qui seraient intégrés sur cette nouveauté. La réglementation américaine est encore frileuse sur le sujet, alors que le Japon, la Corée du Sud et l’Europe ont déjà autorisé cette solution innovante. Même si la NHTSA réfléchi à autoriser cette nouvelle génération de rétroviseurs extérieurs, il est trop tôt pour que le Cybertruck puisse être livré avec des caméras à la place des rétroviseurs miroirs classiques.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Si Tesla dispose de nombreuses caméras autour du véhicule, on ne sait pas si le constructeur a vraiment travaillé sur une solution de rétroviseur caméra répondant aux différentes normes internationales. Le système de vision 360° est loin de répondre aux règlementations établies.

Des rétroviseurs triangulaires qui vont avoir du mal à passer les homologations européennes

Sur les premiers prototypes aperçus, Tesla a d’abord intégré d’énormes rétroviseurs noirs assez disgracieux. Ce nouveau prototype, surpris à Palo Alto le 1er février, propose une solution bien plus esthétique. Les designers ont repris la forme triangulaire du design global du véhicule et l’ont appliqué à la forme des rétroviseurs. C’est cohérent pour l’aspect design, sauf que plusieurs critiques viennent assez rapidement en observant ces rétroviseurs.

Prototype Tesla Cybertruck en fuite // Source : Cybertruck Owners Club

Vis-à-vis de la réglementation européenne ces rétroviseurs ne semblent pas homologables, pour deux principales raisons :

La forme pointue de l’extrémité du rétroviseur

La taille du miroir, plus petite

Le prototype Cybertruck surpris à Palo Alto // Source : @ftronz sur Instagram

Le miroir d’un véhicule doit respecter certaines dimensions, qui correspondent notamment au gabarit du véhicule. Globalement, plus le véhicule est long et imposant, plus la surface du miroir du rétroviseur doit être dimensionnée en conséquence. Le miroir du rétroviseur semble ici particulièrement petit pour un véhicule qui devait initialement mesurer 5,88 m, même s’il est possible que la version définitive soit un peu plus courte. Sans oublier que le Cybertruck est prévu pour pouvoir tracter, donc il faudra rajouter des rétroviseurs complémentaires. Pour vous faire une idée, il suffit de regarder la taille de rétroviseurs du Ford F-150 Lightning que nous avions essayé.

Ford F-150 Lightning // Source : Raphaelle Baut

La forme du rétroviseur soulève aussi beaucoup d’interrogations. La réglementation a beaucoup évolué pour prendre en compte les chocs avec les piétons et les autres usagers vulnérables de la route. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreux modèles, y compris de supercars, ont dû intégrer des rétroviseurs aux formes arrondies, qui semblent parfois bien trop imposants par rapport aux lignes du véhicule. Autant dire que cette forme triangulaire, avec un angle particulièrement saillant au bout du rétroviseur, ne semble pas correspondre à ce qu’il est possible d’homologuer, au moins en Europe.

Cela signifie que si Tesla produit son Cybertruck avec ces rétroviseurs aux USA, il faudra attendre en Europe que Tesla homologue son véhicule avec des rétroviseurs qui répondent à nos normes. Les délais seront forcément rallongés et on n’aura pas le même look de Cybertruck entre les deux continents.

