Vous avez un vélo électrique ? C’est bien. Avoir de bons pneus adaptés à votre usage, c’est encore mieux. Dans ce guide, Numerama vous aide à trouver chaussure à votre pied. Enfin, pneus à vos roues.

S’il est tout à fait possible de monter des pneus classiques sur un VAE – attention, on n’a pas dit speed bike ou speed pedelecs ! –, s’équiper de modèles spécifiques reste fortement conseillé. Résistance, durabilité, confort, sécurité : les pneus pour VAE et vélos électriques présentent en effet une série d’avantages non négligeables. Maintenant, comment les choisir ? Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte ? Allez, on met la gomme, ça va faire vroom.

Pourquoi privilégier des pneus adaptés aux vélos électriques ?

On commence sur les chapeaux de roue avec 5 bonnes raisons de monter des pneus spécifiques sur votre VAE :

Le facteur poids. Un vélo électrique est plus lourd qu’un vélo musculaire en raison de sa motorisation et de son système électronique. À la longue, ce poids accélère l’usure des pneus. La conduite. On prend facilement de la vitesse sur un VAE, donc quand on freine, les pneus sont davantage sollicités. Ensuite, les distances de freinage sont rallongées en raison du poids du vélo, ce qui use plus la gomme. Le type de motorisation. Sur certains vélos électriques équipés d’un moteur sur la roue avant ou arrière, l’assistance n’est pas toujours linéaire et se fait parfois par à-coups. L’usage. Si cela reste à la portée de tous, moyennant quelques connaissances en mécanique vélo et le geste qui va bien, changer les pneus sur un VAE n’est pas une mince affaire en raison du poids de l’engin. Monter des pneus spécifiques, et donc plus résistants dans le temps, vous épargne quelques séances de musculation et/ou maux de dos. L’autonomie de la batterie. Les gommes des pneus pour les vélos électriques sont étudiées pour vous faire consommer moins de batterie (moins de résistance au roulement).

Les pneus spécifiques aux vélos électriques sont en effet plus robustes en raison de leur carcasse renforcée. Ils offrent ainsi une meilleure résistance à l’usure, et durent donc plus longtemps dans le temps. À moins que vous ayez pour hobby de faire des burns avec votre vélo, mais cela ne nous regarde pas.

Ensuite, ces pneus ont un profil avec des rainures plus profondes qui offrent une meilleure adhérence, et une bande de roulement adaptée pour un plus grand confort de conduite.

Et pour toutes ces raisons, on peut dire que les pneus spécifiques aux VAE améliorent votre sécurité sur la route !

Comment choisir les pneus d’un vélo électrique ?

Voici les critères à prendre en compte pour sélectionner les futurs souliers de votre bolide :

La pratique et le type de vélo

Roulez-vous uniquement en ville avec votre VAE ? Cherchez-vous des pneus pour équiper votre VTTAE (VTT à assistance électrique) ou votre vélo de route électrique ? Pédalez-vous sur des routes goudronnées ou des sentiers ? Ou roulez-vous avec un Speed bike ? Ça change tout !

La dimension des pneus

Il existe 3 manières de désigner les dimensions d’un pneu de vélo :

Type mesure européenne ETRTO unité française en mm unité anglaise en pouces Format XX-XXX XXX x XX (A/B/C) XX x X.XX

Pour vous simplifier la vie, regardez la dimension de vos pneus indiquée sur leurs flancs. Achetez ensuite vos pneus neufs sur la base de ces informations.

Notez aussi que c’est à cet endroit que vous trouverez les indications de pression de gonflage. Avec des pneus bien gonflés, vous diminuez le risque de crevaison et vous gagnez en confort et en autonomie. Et vous les faites durer plus longtemps.

La robustesse

La question se joue au niveau de l’épaisseur et de la qualité de la gomme, et de la carcasse. La valeur TPI (threads per inches) fournit des informations sur la carcasse du pneu, soit sa structure. Celle-ci correspond au nombre de fils utilisés par pouce. Elle peut aussi s’écrire EPI sur certaines fiches produits.

La valeur TPI vous informe sur le niveau de rigidité du modèle, ainsi que sa résistance. Plus elle est haute, plus le pneu est dense, donc rigide et résistant. À titre indicatif, un des bestsellers de la marque Schwalbe, l’increvable pneu Marathon E-Plus pour E-bikes, possède un EPI de 67.

Pneu Schwalbe Marathon E-Plus // Source : Schwalbe

L’adhérence des pneus

C’est au niveau de la bande de roulement, la partie externe du pneu en contact avec le sol, que ça se passe.

Plus les crampons sont marqués, plus la résistance au roulement est importante. Il faut donc fournir un effort supplémentaire pour avancer ; la batterie est quant à elle plus sollicitée et se décharge donc plus rapidement.

C’est pourquoi il existe différents profils de pneus : lisse (ou slick), semi-slick ou avec crampons prononcés. Ces derniers sont plus adaptés à la pratique du VTTAE ou du gravel (selon le terrain of course !). Pour la route et la ville, préférez un pneu équipé d’une bande de roulement avec un profil slick ou semi-slick qui offre un meilleur rendement.

On rappelle également que le type de gomme influence aussi le rendement d’un pneu.

Une mention spéciale e-Bike

Plusieurs marques de référence ont simplifié les choses en créant des gammes spéciales vélos électriques. On vous l’accorde, les mentions ne respirent pas l’originalité, mais elles font bien leur job, à savoir vous aider à distinguer un pneu classique d’un pneu pour vélo électrique.

Attention, les pneus pour les vélos électriques et speed bikes, dont la vitesse dépasse les 25km/h, doivent être homologués ECE-R75. Autre information à retenir : sur les pneus pour speed bikes, on trouve la mention du chiffre 50, et 25 pour les VAE.

On rappelle que contrairement aux vélos électriques, les VAE sont des vélos où il faut pédaler pour activer l’assistance électrique.

Liste des marques qui proposent des pneus spéciaux pour les vélos électriques

Un modèle anti-crevaison

Les grands fabricants proposent des pneus pour VAE renforcés. Ils ont développé des technologies qui leur sont propres et ont chacune leur petit nom : HD Protection chez Michelin, protection SilkShield ou EXO chez Maxxis, SafetyPlus avec Continental, DualGuard pour Schwalbe, pour n’en citer que quelques-unes.

Plusieurs marques comme Continental ou Schwalbe ont d’ailleurs attribué à leurs pneus des niveaux de protection (de 1 à 7).

Une autre astuce ? Pour réduire le risque de crevaison, associez les pneus avec des chambres à air anti-crevaison. Elles sont renforcées ou possèdent un liquide préventif qui vient colmater le trou.

Avec bandes réfléchissantes

C’est une option intéressante pour gagner en visibilité sur la route sans faire trop d’efforts. Celles-ci sont situées sur les flancs des pneus, pour des intersections où vous ne passez plus inaperçu. Cette option est généralement courante et on la retrouve chez les grands équipementiers. Mais ça se vérifie quand même avant !

Comment savoir s’il faut changer les pneus de votre vélo électrique ?

Inspectez régulièrement l’état des pneus de votre VAE. Cela vous permet de retirer des petits objets fichés dans la gomme, et qui risquent prochainement de crever la chambre à air. S’ils présentent de nombreuses petites entailles, des craquelures, ou si leur surface auparavant nivelée par les crampons est lisse ou presque, c’est qu’il est grand temps de les changer. Avec des pneus trop usés, vous perdez en adhérence sur la route. Pas cool pour votre sécurité ! Certains modèles possèdent des témoins d’usure qui vous indiquent quand il faut les remplacer.

Pour un usage très fréquent ou quotidien en ville, changez les pneus de votre VAE 1 à 2 fois par an environ. En hiver et avec la météo de moins en moins clémente, les pneus sont soumis à rude épreuve. Et c’est sans compter les nombreux débris qui jonchent les pistes cyclables…

Il faut savoir que les micro débris et résidus remontent à la surface quand il pleut. La pluie qui ruisselle ramène quant à elle sur la route les petits silex, et l’eau a aussi tendance à les coller sur le pneu. Voilà, vous savez pourquoi on crève généralement davantage quand il pleut, et que ce n’est pas toujours la faute à pas de chance. Enfin, un peu quand même.

