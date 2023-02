Plusieurs constructeurs chinois pourraient bénéficier de tarifs particulièrement bas sur les batteries de leurs voitures électriques en s’approvisionnant chez CATL. En échange, le fabricant de batteries leur impose de se fournir quasi exclusivement chez lui.

Le géant chinois de la batterie CATL se trouve de plus en plus concurrencé par d’autres fabricants. Pour fidéliser ses clients, CATL ne peut pas compter exclusivement sur ses innovations. Alors, le fabricant propose une offre particulièrement attractive à certains constructeurs automobiles chinois pour les retenir. Selon le média chinois 36KR, le 17 février 2023, les constructeurs NIO, Li Auto, Huawei et Zeekr ont déjà signé un accord les liant à CATL contre une belle remise. Tesla, qui utilise des batteries LFP de chez CATL, n’aurait pas droit à cette réduction de prix.

CATL se lance explicitement dans une guerre des prix. Il va être intéressant d’observer comment les concurrents, comme BYD et d’autres entreprises chinoises, vont réagir. Si l’information ne concerne pour le moment que des constructeurs chinois, avec de faibles exportations vers l’Europe, on peut espérer que la guerre des prix s’étende et finisse par affecter l’ensemble des constructeurs.

Des tarifs de 200 000 yuans la tonne, au lieu de 470 000 yuans

Le lithium a fortement augmenté ces dernières années, face à la hausse de la demande. Le leader CATL n’a pas hésité à suivre la progression des prix, en s’assurant une marge confortable au passage. Jusqu’à 40 % d’augmentation des prix ont été observés par les constructeurs automobiles, qui peinent ensuite à répercuter cette hausse sur le tarif des voitures électriques. Or, d’autres fabricants de batteries n’ont pas autant répercuté la hausse des matières premières auprès de leurs clients.

Pack batterie Audi. // Source : Audi

Certains constructeurs, clients de CATL, ont commencé à aller voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs, chez d’autres fabricants de batterie, un peu moins grands et gourmands. De nouvelles alliances se sont donc nouées ces derniers mois, ce qui a forcé CATL à changer de stratégie et à proposer cette remise de fidélité.

Le lithium de qualité batterie est coté à environ 470 000 RMB par tonne – soit environ 64 000 €/tonne. Avec la proposition de CATL, les constructeurs automobiles chinois concernés pourraient acheter des batteries à un coût de 200 000 RMB par tonne de lithium – soit 27 250 €/tonne. CATL prendrait à sa charge une partie du coût de la matière première sur les prochaines années. Le fabricant a par ailleurs demandé à ses fournisseurs de baisser de 10 % leur tarif.

Les constructeurs qui signent l’accord de coopération avec CATL seront sans aucun doute en mesure de réduire considérablement la pression du coût de la batterie sur le tarif de leurs voitures électriques, dès le troisième trimestre de 2023.

Une remise conditionnée à une quasi-exclusivité avec CATL

Pour obtenir cette remise, les constructeurs automobiles qui en profitent doivent s’engager à se fournir à 80 % en batteries CATL. Une forme de contrat d’exclusivité qui explique certainement pourquoi Tesla ne pourra pas être concerné par la remise. Les batteries LFP de CATL ne représentent qu’une petite partie des achats de Tesla en batteries, ce qui ne lui permettrait pas d’accéder à une telle remise des prix.

Les principaux constructeurs européens ont choisi de diversifier leurs approvisionnements chez plusieurs fabricants de batterie pour pouvoir répondre à la demande, mais également maitriser le prix des batteries. Dans ces conditions, il est peu probable que les autres constructeurs puissent bénéficier de l’offre de fidélité CATL. D’autant plus, que l’on ignore encore si celle-ci est réservée uniquement aux constructeurs chinois, pour compenser la fin des subventions du gouvernement chinois. On peut toutefois espérer que la guerre des prix s’étende aux autres fabricants de batteries, pour que l’on profite de batteries de voitures électriques à prix plus abordables.

