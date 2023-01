[Deal du jour] La pompe à air portable de Xiaomi est idéale pour gonfler ses roues de vélo ou les ballons dégonflés. Elle s’avère indispensable pour vos sorties vélos et vérifie même la pression de vos pneus.

C’est quoi, la promotion sur la Mi Portable Air Pump 1S ?

Vendue sur le site de la marque au prix de 59,99 € et trouvable autour de 50 € sur divers sites revendeurs, la pompe à air portable de Xiaomi est en ce moment proposée au prix de 42,99 € sur Rakuten.

C’est quoi, cette pompe à air portable de Xiaomi ?

La Mi Portable Air Pump 1S est une pompe à air électrique qui permet de gonfler plusieurs types de pneus et des ballons. Son poids de 480 g en fait un accessoire certes un peu lourd, mais qui reste facile à transporter et à glisser dans un sac. Elle est de plus accompagnée d’une pochette de transport en tissu pour faciliter les déplacements. Trois embouts sont fournis et cinq modes de gonflage sont disponibles pour une grande polyvalence. Plusieurs valeurs de pression d’air prédéfinies sont présentes dans la Air Pump 1S, afin d’avoir immédiatement le gonflage adapté à la situation.

La Air Pump gonfle de 0 psi à 150 psi en 20 secondes. Comptez deux minutes pour gonfler un pneu de vélo à plat. Jusqu’à huit pneus de vélo peuvent être gonflés par charge, de quoi faire un trajet vélo en famille l’esprit tranquille. Notez que vous pourrez aussi gonfler vos pneus de moto ou même ceux de votre voiture. Sur le papier, la pompe à air de Xiaomi peut gonfler un pneu de voiture en une dizaine de minutes. Dans les faits, elle n’est pas vraiment adaptée pour ce type de roue, mais elle pourra néanmoins vérifier la pression des pneus.

Est-ce que cette pompe à air électrique est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous roulez souvent à vélo et que les pompes classiques vous ennuient. Avec la démocratisation des vélos dans les grandes villes, une pompe à air fait partie des indispensables à avoir dans le sac. La Mi Portable Air Pump 1S est de plus très simple d’utilisation. Une fois l’embout qui convient fixé, il vous suffit d’appuyer sur le bouton pour gonfler. Le gonflage s’arrête automatiquement lorsque la pression prédéfinie que vous aurez choisie est atteinte.

Si vous faites du camping, elle est dotée d’un éclairage LED pour une utilisation de nuit. Parfait pour gonfler un matelas gonflable sans effort et éloigner les animaux sauvages. Enfin, comptez 3 h de charge, via USB, pour remplir la batterie

