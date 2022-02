Comment bien gonfler ses pneus de vélo

Bien gonfler ses pneus de vélo (électrique ou mécanique) n’est pas très difficile, à condition de connaître la manipulation. Nous vous l’expliquons dans ce tutoriel en quelques étapes simples, avec des valves Schrader, Presta et des pompes à main et à pied.

Gonfler des pneus de vélo, voilà une tâche qui n’a rien de sorcier. Et pourtant, ce travail de maintenance élémentaire d’un vélo est souvent mal fait, peu fait, ou fait avec pénibilité. Notre tutoriel vous explique pas à pas comment bien gonfler vos pneus de vélo, avec une pompe à main, une pompe à pied et des valves Presta ou Schrader.

Gonfler un pneu de vélo avec valve Presta : le tuto avec une pompe à pied

La valve dite Presta est probablement celle que vous retrouverez sur un vélo électrique. Elles équipent tous les vélos que nous avons testés sur Vroom jusqu’ici. Elles sont utilisées par les constructeurs car elles ont une très bonne résistance à la pression et permettent de supporter de gros pneus plein d’air. Elles peuvent aussi être montées sur des vélos mécaniques.

Comment gonfler un pneu équipé d’une chambre à air avec valve Presta ? C’est simple.

Dévissez le capuchon de protection de la valve Presta

Dévissez l’embout de la valve Presta. Si vous appuyez dessus, vous devez sentir de l’air passer. C’est comme ça que vous pouvez dégonfler votre pneu.

Mettez la poignée de votre pompe à pied en mode ouvert (cela peut être avec le levier en position verticale ou horizontale selon le modèle, référez-vous à la notice d’utilisation).

Enfoncez le trou de la pompe dédié aux valves Presta sur la valve et fermez la poignée pour bloquer la valve. Assurez-vous que la tête de la pompe ne bouge.

Repérez la pression recommandée et la pression maximale de votre pneu (sur le côté du pneu généralement, en noir sur noir, écrite en Bar et en PSI)

Gonflez en poussant l’air grâce à la pompe jusqu’à la pression désirée (un peu au-dessus pour compenser la perte d’air quand vous enlèverez la pompe de la valve).

Mettez la poignée de la tête pompe en position ouverte et retirez la tête de la pompe en tirant doucement.

Vissez la valve et remettez le capuchon.

Gonfler un pneu de vélo avec valve Schrader : le tuto avec une pompe à main

Les valves Schrader sont probablement les premières que vous avez connues sur vos vélos d’enfants. Elles ont un embout directement accessible sous le capuchon, sans partie mécanique à dévisser. Si vous avez une pompe à pied, reportez-vous à la section précédente : la procédure est la même qu’avec une valve Presta.

Dévissez le capuchon de la valve.

Vissez l’embout Schrader de votre pompe à main. Attendez d’entendre de l’air passer puis continuez à visser afin de verrouiller la pompe.

Repérez la pression recommandée et la pression maximale de votre pneu (sur le côté du pneu généralement, en noir sur noir, écrite en Bar et en PSI). Si votre pompe à main n’a pas de manomètre, cette information n’aura pas le moindre intérêt : il faudra jauger de la pression à la main, en palpant votre pneu.

Gonflez en poussant l’air grâce à la pompe jusqu’à la pression désirée (un peu au-dessus pour compenser la perte d’air quand vous enlèverez la pompe de la valve).

Dévissez l’embout de la pompe quand vous avez atteint la pression désirée.

Revissez le capuchon.

Quelle pompe à vélo choisir ?

Tuto vélo #1

Nous vous conseillons d’avoir une pompe à pied avec manomètre pour l’entretien de votre vélo, que vous garderez chez vous ou que vous emporterez pour des voyages de plusieurs jours. Elle a l’avantage d’être efficace, pratique et d’avoir une bonne indication de la pression d’un pneu (en Bar et en PSI). Préférez une pompe avec des embouts Schrader et Presta.

Vous devriez également avoir une pompe à main en permanence sur vous. Elle pourra vous sauver d’une crevaison, par exemple en vous permettant d’aller au magasin de vélo le plus proche.