Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Qui dit rentrée, dit retour au travail ou en cours. Pour éviter de prendre la voiture, et pour faire un peu d’exercice, les trajets à vélo sont une bonne alternative. Ça tombe bien, le prix de ce vélo électrique de ville est en baisse chez Decathlon.

C’est quoi, cette promotion sur VAE de Decathlon ?

Le vélo électrique de ville Decathlon Elops LD 500 E est habituellement vendu 1 499 € sur le site officiel de la marque. Le modèle avec un cadre haut est en ce moment proposé au prix de 1 299 €.

Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

Consultez notre guide des meilleurs vélos électriques de 2024, pour situer l’Elops LD 500 E.

C’est quoi, ce vélo électrique pour la ville de Decathlon ?

Le Elops LD 500 E possède un design élégant et moderne qui s’accompagne de lignes droites et franches qui donnent au vélo des allures sportives. Bien que le cadre haut ne soit pas des plus simples à enjamber, le vélo s’enfourche sans trop de problème et les premiers coups de pédales se font aisément. Niveau confort, vous pourrez compter sur la selle B’twin Sport 500 en mousse qui encaisse efficacement les secousses, à condition d’éviter les nids de poules et les trottoirs. Les pneus amortissent aussi les chocs, mais le vélo de Decathlon n’est pas spécialement recommandé pour les chemins accidentés.

Même s’il est parfaitement maniable, l’Elops LD 500 E est un VAE qui pèse tout de même 23 kg. Ce n’est donc pas le plus léger des vélos. Son moteur brushless de 250 W, situé sur le moyeu arrière, délivre un couple de 45 Nm. Une fois lancé, le VAE profite tout de même d’une bonne fluidité et son poids se fait vite oublier. De plus, sa transmission à huit vitesses lui permet d’être polyvalent et de s’adapter à toutes les situations, notamment en ville. Les freins à disques hydrauliques sont quant à eux efficaces et offrent une bonne sensation de sécurité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix 10 choses à savoir avant d’acheter un VAE

Ce VAE de Decathlon vaut-il le coup à ce prix ?

Une réduction de 200 €, sans compter les aides de l’État, c’est toujours bon à prendre ! Surtout que le VAE de Decathlon n’est pas avare en accessoires. Il s’accompagne d’un phare avant et d’un écran LCD sur le guidon, ainsi que d’un garde-boue et d’un porte-bagages à l’arrière. Concernant l’écran, Il sert simplement à afficher la vitesse, l’autonomie ou encore le mode sélectionné.

Vous pourrez choisir entre plusieurs modes d’assistance, dont un mode Économique et un mode Boost. Le premier procure 70 % d’assistance et permet au VAE de rouler jusqu’à 115 km, soit une belle performance si vous n’avez pas peur de fournir quelques efforts. Le mode Boost utilise la pleine puissance du moteur pour une assistance optimale, malheureusement au détriment de la batterie qui vous conduira sur 60 km seulement. Notez qu’un mode Standard permet d’équilibrer le tout.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !