[Deal du jour] La deuxième version de la pompe à air de Xiaomi est un accessoire indispensable pour gonfler vos ballons, vos roues de vélo, et maintenant vos trottinettes. Et elle est encore mieux en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cette pompe ?

Le compresseur portatif Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est vendu 59,99 € sur le site de Xiaomi. Il est en ce moment proposé sur Boulanger au prix de 49,90 €.

C’est quoi, cette pompe à air portable de Xiaomi ?

La seconde itération du compresseur de Xiaomi est une pompe à air électrique aux dimensions de 123 × 75,5 × 45,8 mm et au poids de 490 g. C’est donc un appareil conçu pour être glissé dans un sac pendant une sortie vélo. Elle permet de gonfler plusieurs types de pneus, et de vérifier et de maintenir la pression. Elle s’accompagne de trois embouts, dont un embout standard pour tous types de pneus. Pour plus de polyvalence, vous pourrez sélectionner plusieurs modes de gonflages via l’écran intégré.

Six modes de gonflage sont présents pour les vélos, scooters ou ballons, dont un mode libre bien pratique. Chaque mode a une valeur de pression d’air prédéfinie (PSI, BAR, KPA, KG/CM²), pour ne pas trop gonfler ou au contraire, pas assez. Le cylindre de haute précision supporte jusqu’à 150 psi et permet de gonfler un pneu de vélo en moins de 90 secondes. Vous pourrez aussi relever la pression de vos pneus précisément, à ±1 psi, afin d’éviter le surgonflage. Notez que l’indicateur de pression fonctionne pour les pneus de voiture.

La pompe de Xiaomi est idéale pour les vélos // Source : Xiaomi

Est-ce que cette pompe à air de Xiaomi vaut le coup à ce prix ?

C’est une bonne affaire si vous avez régulièrement besoin de gonfler les pneus de vos deux-roues. Niveau utilisation, il vous suffit de retirer le tuyau de gonflage, de le raccorder au pneu, de choisir le mode de gonflage et d’appuyer sur le bouton dédié. Le compresseur s’éteindra une fois le gonflage optimal atteint. Notez que contrairement à ce qu’annonce le fabricant chinois, la pompe électrique est à réserver aux deux-roues. Elle aura tendance à chauffer pour les pneus de voiture, et à être légère sur le gonflage.

Concernant la vitesse de gonflage, vous pourrez compter jusqu’à dix gonflages de pneus de deux-roues avec une seule charge. Il faut 3 h de charge pour 30 minutes d’autonomie environ. Enfin, la pompe possède une lampe intégrée, afin de gonfler dans un garage peu éclairé ou dans le cas d’une sortie nocturne.

