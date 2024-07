Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec le beau temps qui arrive enfin, l’envie de prendre son vélo se fait plus forte. Le Crossover XA est un vélo électrique de Nakamura à l’aise sur la plupart les terrains. Il profite d’une bonne promotion pendant ces soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur ce VAE de Nakamura ?

Le vélo électrique Nakamura Crossover XA est normalement vendu 2 099 €. Durant les soldes d’été, il est proposé au prix de 1 499 € sur le site d’Intersport.

Vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Retrouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Nakamura ?

Si vous comptez frimer en ville avec le Crossover XA, ce n’est peut-être pas le modèle le plus adapté. Le VTC de Nakamura possède en effet un design classique, avec un look passe-partout qui passera relativement inaperçu, en dehors de son coloris. Heureusement, le confort est au rendez-vous avec sa selle plate rembourrée, ses poignées ergonomiques et un cadre semi-ouvert, facile à enjamber. À l’avant, des suspensions amortissement les chocs pour les chemins un peu plus accidentés.

Le Crossover XA embarque un moteur central Naka E-Power max intégré au cadre, avec 100 Nm de couple. Les modes Turbo, Sport et Éco et Boost fournissent des niveaux de puissances croissants. Seul le dernier vous permet d’atteindre aisément les 25 km/h et de gravir des côtes. Le dérailleur Shimano Cues à neuf vitesses est fiable et permet des changements de vitesses rapides.

Est-ce que ce VAE vaut le coup à ce prix ?

Avec 600 € de réduction, c’est une très bonne affaire, surtout avec les aides de l’État. Avec son poids de 24 kg, le vélo tout chemin de Nakamura est agréable à conduire, que ce soit pour les trajets du quotidien en ville, ou pour des randonnées. Il profite de plus d’une bonne maniabilité et d’une grande adhérence sur diverses surfaces. Vous vous sentirez en sécurité guidon en main, y compris sur des terrains moins praticables qu’une route goudronnée.

Le Crossover XA n’est pas avare en équipements. Vous retrouverez un garde-boue, une béquille, un porte-bagages arrière qui peut supporter un poids de 40 kg, ainsi qu’un écran pour consulter le mode d’assistance ou le niveau de batterie. Niveau autonomie d’ailleurs, comptez 50 km en moyenne avec les modes de puissances standards, et presque 80 km en mode Éco. Enfin, l’application Naka E-Power permet de connecter le vélo en Bluetooth, et de consulter diverses informations liées à la conduite.

