D’habitude, les prix chutent une fois que la nouveauté commence à être bien installée… Mais dans le contexte actuel, il ne vaut mieux pas compter sur des baisses de prix. Au contraire même, puisque la Renault Mégane E-Tech voit son tarif augmenter au 1er décembre.

Le configurateur de la marque Renault vient d’être mis à jour au 1er décembre pour présenter les nouveaux tarifs. Renault Mégane E-Tech, une des voitures électriques préférées des Français, voit son prix partir à la hausse. L’entrée de gamme qui sert de point de référence passe quand même de 37 200 € à 39 000 €. Enfin, la version la plus abordable, sans charge rapide, a même carrément disparu du configurateur.

Heureusement, l’augmentation du tarif n’est pas aussi importante que ce que l’on peut observer sur d’autres marques, on pense notamment à Tesla, dont les variations de prix sont souvent importantes. La Fiat 500 électrique s’était également fait remarquer en changeant sa gamme et en faisant simplement disparaître les versions les plus attractives.

Des hausses de prix et des variations qui disparaissent du configurateur

Après un an sans bouger, le rattrapage des prix n’est pas surprenant Depuis son lancement fin 2021, les prix de la Renault Mégane E-Tech étaient restés stables, alors que de nombreuses marques ont déjà ajusté leurs tarifs à la hausse depuis cet été. Certaines ont même déjà plusieurs ajustements, comme la Dacia Spring qui a subi plusieurs hausses en 2022 pour atteindre 20 800 € depuis le mois d’octobre.

Renault a attendu le mois de décembre pour faire son ménage de printemps dans son configurateur. Si l’on fait un point de la situation, voilà les évolutions des tarifs de la Mégane et l’offre actuellement disponible à la vente selon le site du constructeur :

Version Tarif au 01/12/2022 Tarif de lancement 2021 EV40 130 ch Boost Charge – Equilibre 39 000 € 37 200 € EV60 220 ch super charge – Equilibre 42 000 € 40 200 € EV60 220 ch super charge – Techno 44 500 € 43 200 € EV60 220 ch super charge – Iconic 46 500 € 45 900 € EV60 220 ch optimum charge – Techno 46 500 € 44 700 € EV60 220 ch optimum charge – Iconic 48 500 € 47 400 €

Plusieurs combinaisons ont disparu du configurateur de la marque :

Les EV40 130 ch standard charge (sans charge rapide), l’entrée de gamme, à partir de 35 200 € et ses déclinaisons dans toutes les finitions.

Les EV40 130 ch Boost Charge en finition Techno ou Iconic, à 40 200 et 42 900 €, qui permettait d’avoir la petite batterie avec des finitions plus élevées.

La EV60 220 ch Optimum Charge en finition équilibre à 41 700 €, avec sa grande batterie, sa charge rapide, mais avec moins d’équipements.

Finalement, la version la moins impactée par la hausse (+ 600 € seulement) est la Mégane E-Tech avec la batterie 60 kWh, la recharge « super charge » en finition Iconic. C’est peut-être la bonne affaire du moment, face aux autres augmentations qui s’étendent de 1 100 € et 1 800 € selon les finitions.

Usine d’assemblage de la Renault Mégane E-Tech // Source : Renault

En novembre, la Mégane se classe 4e des livraisons

Cette augmentation des tarifs ne devrait pas impacter les ventes du modèle pour autant, la demande est forte pour le modèle. La Renault Mégane E-Tech est en 4e position des immatriculations en France pour le mois de novembre. Devant elle, on trouve les Tesla Model Y et Model 3, puis la Dacia Spring.

Sur les 11 premiers mois de l’année 2022, la Renault Mégane se place à la 5e place des véhicules électriques les plus vendus en France. La marque enregistre déjà 13 046 immatriculations, un succès pour ce modèle « made in France » qui ne se dément pas. Entre la baisse des bonus et la hausse des prix, si la Mégane E-Tech vous intéresse, ne tardez peut-être pas trop à vous décider.