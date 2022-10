Une bonne partie des constructeurs traditionnels ont décidé de bouder le salon automobile de Paris du mois d’octobre. Un de perdu, dix de retrouvés, ce salon sera l’occasion de découvrir en un seul lieu toutes les nouvelles marques qui veulent faire bouger la mobilité électrique.

L’édition 2022 du Mondial de Paris ne ressemblera pas à ce que l’on a connu depuis plusieurs décennies. Les journées publiques du salon se dérouleront du 18 au 23 octobre à Paris Porte de Versailles, un format plus court et un salon moins grand que les précédentes éditions. La liste des exposants est aussi un élément qui peut surprendre. De nombreux grands constructeurs européens, japonais ou encore coréens ont décidé de ne pas exposer sur le salon, ce qui laisse finalement plus de places pour découvrir de nouveaux entrants sur le marché européen.

Les nouvelles marques sont nombreuses à avoir saisi l’opportunité de rencontrer le public français, qu’elles soient chinoises, françaises, vietnamiennes, suisses ou américaines. Ce salon sera finalement tourné sur la découverte de ces constructeurs, qui comptent bien conquérir le cœur des Français avec leurs nouveautés électriques.

Une présence remarquée de nouvelles marques asiatiques : BYD, Wey/Ora, Vinfast…

Avec des stands aussi grands que ceux de Renault ou Peugeot, BYD et les deux marques du groupe Great Wall Motors (GWM) ont décidé de ne pas faire les choses à moitié. Vinfast a également mis les moyens pour se faire connaître avec le salon.$

BYD

Sur le stand du chinois BYD, situé au pavillon 4, vous pourrez découvrir trois modèles électriques : Atto 3, Han et Tang. Le modèle Atto 3 sera probablement celui qui retiendra le plus l’attention des visiteurs. Avec un prix attractif et une certaine originalité, le BYD Atto 3 vient en plus de se voir gratifié de 5 étoiles aux crash-tests EuroNCAP. C’est donc un modèle à découvrir.

Tarif de lancement de la gamme BYD // Source : BYD

Great Wall Motors

Le groupe chinois Great Wall Motors exposera deux marques sur son stand du pavillon 6 : Wey et Ora. Wey est tournée vers les modèles hybrides, mais Ora présentera son modèle 100 % électrique, Funky Cat. Il s’agit d’un nouveau modèle de berline compacte qui viendra se frotter à la MG4 et Renault Megane e-tech sur le marché français.

Ora Funky Cat // Source : Ora

Seres et Leapmotor

Par l’intermédiaire de son importateur, le Mondial de Paris sera aussi l’occasion d’approcher les marques Seres et Leapmotor sur leur stand du pavillon 4. Seres a déjà commencé à commercialiser son SUV électrique en France, mais la Leapmotor T03 sera un petit modèle urbain à découvrir en avant-première.

Vinfast

Pour Vinfast, ce sera leur seconde participation au Mondial de Paris. La marque vietnamienne a déjà fait une apparition remarquée en 2018, mais c’est avec toute sa gamme électrique qu’elle compte faire venir du monde sur son stand au pavillon 6. Si l’on a déjà eu l’occasion de découvrir VF8 et VF9 au travers de différentes présentations, Vinfast dévoilera au Mondial de Paris VF6 et VF7 qui sont des modèles du segment des citadines et du gabarit au-dessus.

VinFast VF8 // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

La micromobilité à l’honneur : Microlino, XEV, City Transformer…

Aixam

Les solutions de mobilité urbaine se développent, et l’électrique ouvre de nouveaux créneaux pour des marques à découvrir. Aixam, un des constructeurs historiques sur le secteur, sera bien présent sur le salon, mais d’autres marques exposeront également leurs nouveautés électriques.

Microlino

La marque de quadricycle suisse Micro exposera notamment sa Microlino dans le pavillon 6. Cet engin électrique « anti-crise » des années 50 se refait une jeunesse avec cette réinterprétation moderne de l’Isetta. La commercialisation a débuté en Europe il y a quelques mois, mais c’est l’occasion de découvrir le modèle final après plusieurs présentations de son concept lors des salons de Genève passés.

Microlino Pioneer // Source : Micro

XEV Yoyo

Pour rester dans les véhicules du même gabarit, vous pourrez découvrir sur le Mondial au pavillon 4, le XEV Yoyo. Un véhicule urbain électrique commercialisé à partir de 15 000 €.

City Transformet

Comme autre véhicule original à découvrir dans le hall 6, il y a le City Transformer CT-1. Cette microcar est plus fine qu’un Renault Twizy. Son originalité repose surtout sur le fait que les roues se déploient pour assurer plus de stabilité en roulant au-delà de 40 km/h, mais que pour se faufiler en ville et se stationner, les roues se rétractent pour atteindre une largeur de 1 m seulement.

City Transformer CT1 // Source : City Transformer

Eon et E.Go

Eon motors et E.Go mobile ont aussi des nouveautés électriques dans la catégorie micromobilité à vous présenter dans le pavillon 6.

Des Français qui innovent aussi

Deux marques françaises misent plutôt sur l’hydrogène pour l’avenir, avec deux approches différentes de la question. Ce Mondial de Paris sera l’occasion de voir de plus près ces nouveautés. La créativité française s’exprime aussi autour de la mobilité électrique avec La Bagnole et Mobilize que le public pourra découvrir à l’occasion du salon.

Hopium

Vous pourrez découvrir le constructeur Hopium et son concept de voiture à hydrogène haute performance dans le pavillon 4.

Hopium concept de voiture à hydrogène // Source : Hopium – Florian Saez

NamX

De son côté, NamX propose avec son SUV une solution de recharge en hydrogène particulièrement innovante. Vous retrouverez le stand de cette marque dans le pavillon 6.

La Bagnole

L’étrange concept sans permis de La Bagnole sera visible sur le hall 3. Cet engin électrique tout-terrain, particulièrement dépouillé, sera une curiosité à découvrir. Ce véhicule est annoncé à moins de 11 000 € de quoi intriguer suffisamment pour visiter le stand.

Peugeot, Jeep, Renault, Dacia, Alpine et Mobilize

Parmi les constructeurs français, le Mondial de Paris accueillera des stands pour 3 des marques de Stellantis : Peugeot, DS et Jeep, avec plusieurs nouveautés électriques à découvrir ou re-découvrir dans le pavillon 4. Le groupe Renault sera également présent avec des stands pour Renault, Dacia et Alpine, où il y aura des surprises à découvrir. Ce sera aussi le premier salon de la nouvelle branche Mobilize du groupe Renault, avec son petit concept Mobilize Duo.

Mobilize Duo quadricycle électrique // Source : Mobilize

Et plus encore…

Fisker

Si vous voulez découvrir par exemple le Fisker Ocean, le SUV électrique de l’Américain Henrik Fisker, il vous faudra vous aventurer sur le stand du Crédit Agricole dans le pavillon 4.

Fisker Ocean // Source : Fisker

Beltoise, Pantore et KGM

Et pour un peu de sport automobile électrique et de la GT de petite série, Beltoise, Pantore et KGM sont à découvrir sur le stand des voitures d’exception dans le pavillon 4.