Le Royaume-Uni commence à annoncer l’arrivée de ce modèle électrique chinois pour l’automne. On attend toujours la confirmation de la date pour le reste de l’Europe. C’est son prix qui définira probablement son succès chez nous, mais on croit en son potentiel.

Avec son design atypique et légèrement emprunté à d’autres constructeurs, la Ora Cat pourrait bien faire parler d’elle lorsqu’elle débarquera officiellement en Europe. C’est le constructeur chinois Great Wall Motors qui est derrière cette marque. Déjà bien implantée en Chine, et d’autres pays asiatiques, cette voiture électrique devrait théoriquement arriver d’ici la fin de l’année dans nos contrées. Il reste encore un mystère autour de son nom, elle est tantôt appelée Ora Cat, Ora Good Cat et ici Ora Funky Cat…

Une chose est sûre, elle conserve dans tous les cas le « chat » dans son nom, ce qui ajoute encore un peu plus de mignonnerie au modèle.

Si on connait déjà ses principales caractéristiques, il restera surtout à découvrir les finitions et les tarifs de ce modèle. Les annonces de Carscoop pour le Royaume-Uni donnent déjà une idée de ce qui se prépare.

Principales informations à retenir sur la ORA CAT

Plus grande qu’une Renault Zoé ou une Peugeot e-208, mais plus petite qu’une Nissan Leaf ou Volkswagen ID.3, c’est une petite compacte de 4,23 m assez polyvalente qui s’annonce. Avec ce gabarit, L’ORA Cat n’affronte pas une grosse concurrence. Même si elle ne porte pas un logo connu, elle pourrait très bien se trouver une place dans la gamme des véhicules électriques disponibles en France. En tout cas, elle a fait sensation lors de sa présentation au salon automobile de Munich de 2021.

ORA Funky Cat // Source : Ora

Elle sera équipée d’un moteur de 169 ch (126 kW) pour un couple de 250 Nm. Dans cette version, elle sera livrée avec une batterie de 48 kWh, même s’il existe aussi une plus grande batterie de 63 kWh présentée lors du salon de Munich. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 8.3 secondes et elle peut rouler jusqu’à 160 km/h.

Elle doit permettre de faire jusqu’à 310 km d’autonomie. Sa recharge rapide (DC) est de 80 kW maximum, ce qui permet de remplir de 15 à 80 % de batterie en 42 minutes selon la marque. Sa charge AC est indiquée pour 11 kW en triphasé (et 6.6 kW en monophasé).

Ora Funky Cat // Source : Ora

Une version très bien équipée à 36 000 €

La marque communique sur un tarif de 30 425 £ après déduction des aides du gouvernement britannique. Cela correspond à un peu moins de 36 000 €, mais sachant que notre système de bonus est plus généreux que l’anglais, cela pourrait afficher théoriquement le modèle à moins de 35 000 €. Pour le réserver, il suffira de verser 120 € d’acompte à l’ouverture des commandes.

Pour ce tarif, vous disposez d’un modèle bien équipé avec à l’intérieur deux écrans de 10,25 pouces, un système de caméra 360° pour vous aider aux manœuvres, de jantes 18 pouces, de sièges électriques à l’avant, de chargeurs à induction pour vos smartphones et le système est compatible Apple Car Play et Android Auto.

Intérieur de la ORA Funky Cat // Source : Ora

De nombreuses aides à la conduite sont disponibles de série : le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance en embouteillage, l’assistance au maintien dans la voie et au centrage dans la voie, des détecteurs d’angle mort, des capteurs de stationnement arrière et une alerte de trafic transversal arrière avec freinage d’urgence.

La dotation est plutôt intéressante par rapport à la Volkswagen ID.3, sa principale rivale. Ce modèle pourrait être une alternative pertinente, surtout lorsque sa gamme s’étendra sur des versions plus abordables et un peu moins équipées. Enfin, il est à retenir que la voiture est garantie 5 ans et la batterie 8 ans, ce qui est un argument supplémentaire pour une marque peu connues en Europe.