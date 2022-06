Ce ne sont pas moins de 50 VinFast Stores qui vont être ouverts entre la France, l’Allemagne et les Pays-Bas pour accompagner l’arrivée de la marque de voitures électriques en Europe.

VinFast est un nouvel acteur de la mobilité qui va arriver en Europe avec deux SUV électriques d’ici à quelques mois. Le constructeur automobile vietnamien a de grandes ambitions à l’échelle mondiale. Pour accompagner son lancement en Europe, la marque a décidé de s’implanter localement au travers d’une cinquantaine de points de vente en nom propre.

Alors que de nombreuses nouvelles marques automobiles s’appuient essentiellement sur la vente par internet, VinFast semble privilégier le contact local en prévoyant une vingtaine de magasins pour la France. Une démarche assez audacieuse qui vise à prouver que VinFast, comme MG, ne se lance pas pour faire de la figuration. VinFast passe à l’action avant même que d’autres marques attendues ne le fassent, avec pour objectif de convaincre les clients d’opter pour l’un de leurs deux modèles : VF 8 et VF 9.

Un développement de VinFast sur plusieurs grandes villes françaises

La marque VinFast a dévoilé lors du salon EVS35 d’Oslo, le 12 juin 2022, ses prochaines implantations. Elles seront au nombre de 20 en France, 25 en Allemagne et 5 aux Pays-Bas pour établir un premier maillage territorial.

En France, ce sont les villes de Paris, Marseille, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier, Aix-en-Provence et Metz que la marque a retenues pour inaugurer l’implantation des premiers VinFast Stores. Certains emplacements seront uniquement des points de vente, quand d’autres proposeront des centres avec atelier pour réaliser les entretiens.

Implantation de VinFast en France. // Source : VinFast

VF 8 et VF 9 : les deux premiers SUV électriques de la marque en Europe

Si la marque est nouvelle en Europe, elle ne l’est pas dans son pays d’origine, le Vietnam, où elle dispose d’une gamme complète de véhicules. La première fois que la marque a fait part de son ambition de s’exporter avec ses véhicules électriques, les modèles étaient nommés VF e35 et VF e36. Depuis, les deux modèles ont été renommés en VF 8 et VF 9 pour simplifier la communication.

Le VF 8 est un SUV familial 5 places de 4,75 m de long. Il est commercialisé avec deux motorisations à transmission intégrale, offrant 353 ch (260 kW) ou 408 ch (300 kW). Deux versions de batteries sont disponibles de 82 kWh et 87,7 kWh avec une autonomie de 400 km pour la 82 kWh et 447 km pour la plus grande batterie de 87,7 kWh.

Reveal à Los Angeles des VinFast VF e35 & e36. // Source : Vinfast

Le VF 9 est un grand SUV de 7 places de 5,12 m de long. Il est commercialisé uniquement avec la motorisation à transmission intégrale de 408 ch (300 kW). Deux versions de batteries sont disponibles pour ce modèle avec des capacités de 92 kWh ou 123 kWh. L’autonomie de ce modèle varie donc de 423 à 580 km selon la batterie choisie.

Une incitation à craquer avant le 30 septembre

Le prix de base du VinFast VF 8 Eco avec la batterie de 82 kWh est annoncé à partir de 43 050 €. Il grimpe jusqu’à 51 200 € pour le VF 8 Plus avec la batterie de 87,7 kWh. De son côté, le VF 9 débute dès 58 700 € pour sa version entrée de gamme. Mais, derrière ces prix attractifs pour ce gabarit de véhicules, se cache une petite subtilité du constructeur vietnamien.

VinFast fait partie des constructeurs qui misent sur la location de batterie, une solution que seule la Renault Zoé a osé commercialiser en France. Le constructeur propose deux formules d’abonnement : Fixe et Flexible. La marque a pour le moment communiqué les tarifs de l’offre « fixe », comprenant un kilométrage illimité, sous la forme d’un abonnement mensuel de 120 € TTC pour le VF 8 et 150 € TTC pour le VF 9. VinFast précise que les premiers clients de 2022 et 2023 bénéficieront d’un contrat d’abonnement à un tarif avantageux, dont le prix restera fixe pendant toute la durée de vie du véhicule.

La marque a également dégainé un argument « coup de pouce » pour convaincre les premiers clients de signer avant le 30 septembre 2022. Vinfast leur offre un accès gratuit durant 1 an à leur option d’aide à la conduite avancée, nommée VinFast Smart Driving. La marque s’engage par ailleurs à offrir le service de livraison à domicile, avec une remise en main et des conseils dispensés par un expert en véhicule électrique, afin de les aider à appréhender leur nouveau véhicule.