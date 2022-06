La demande est encore très forte pour la console nouvelle génération de Sony et la marque japonais entend augmenter sa production.

Sony a vendu plus de 20 millions de PlayStation 5 à travers le monde. La console est toujours très demandée depuis son lancement en novembre 2020 et les ventes auraient dépassé ce cap bien plus tôt si le monde de la tech n’était pas frappé par une pénurie mondiale de composants. Sony prévoit une « montée en puissance significative » de la production de la console pour le reste de l’année, selon le média spécialisé gamesindustry.biz.

« Nous sommes ravis de partager le fait que Sony Interactive Entertainment (SIE) a vendu plus de 20 millions de consoles PlayStation 5 dans le monde », a déclaré Veronica Rogers, responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment.

« Depuis le lancement de la PS5, nos équipes ont travaillé sans relâche pour offrir une véritable console de jeu nouvelle génération qui a conquis le monde entier et nous voulons profiter de ce moment pour remercier les fans de leur soutien. Votre passion pour la marque PlayStation est ce qui nous anime et ce qui nous inspire pour innover, concevoir l’avenir du jeu et continuer à créer le meilleur endroit pour jouer ».

Les coloris cosmic red et midnight black de la DualSense // Source : Sony

Dépasser la PS4 en 2024

« Aux fans qui n’ont pas encore mis la main sur une console, sachez que nous prévoyons une augmentation significative de la production de la PS5 cette année et que nous travaillons sans relâche pour nous assurer que la PlayStation 5 soit disponible pour tous ceux qui en veulent une ».

Dans un récent rapport, Sony a déclaré que la PS5 a mis 82 minutes pour vendre 80 000 consoles, alors qu’il a fallu neuf jours pour la PlayStation 4 sur une période comparable. Actuellement, la PS5 est derrière la PS4 en quantité d’unités vendues. Toutefois, Sony s’attend à ce que son nouveau produit phare dépasse son prédécesseur d’ici deux ans.