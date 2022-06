Sony a montré des jeux PlayStation VR2 dans sa dernière édition du State of Play. En revanche, il n’y a toujours aucune information sur la commercialisation du casque. Sauf immense surprise, il ne sortira pas en 2022.

Quand sortira le prochain casque de réalité virtuelle de Sony ? Pour le moment, nul ne le sait. Durant son State of Play diffusé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juin, la firme nippone s’est concentrée sur le catalogue du PlayStation VR2 — qui accueillera des jeux comme Resident Evil Village ou encore Horizon Call of the Mountain. En revanche, elle n’a rien dit sur la commercialisation du casque.

On se demande alors s’il existe une chance, si infime soit-elle, de voir arriver le PlayStation VR2 dès cette année. L’accessoire, qui fonctionnera avec la PS5, pourrait être un cadeau de Noël idéal en cas de lancement fin 2022. Mais à en croire plusieurs indices, le PS VR2, dont on connaît le design et les manettes, semble plutôt prévu pour 2023.

PlayStation VR2. // Source : Sony

Pas de réalité virtuelle sur PS5 avant 2023 ?

« The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution sera disponible pour PS VR fin 2022 et pour PS VR2 courant 2023 », peut-on lire à la toute fin d’un communiqué publié sur le PlayStation Blog. Skydance Interactive, studio qui se cache derrière cette expérience en réalité virtuelle, semble vendre la mèche et tuer tout espoir de voir le PS VR2 sortir dans les six mois à venir.

De son côté, Capcom ne dit rien sur la disponibilité de la mise à jour de Resident Evil Village, jeu d’horreur qui sera intégralement jouable avec le PS VR2 (comme Resident Evil 7: Biohazard, son prédécesseur, l’est sur le PlayStation VR premier du nom). L’entreprise préfère se concentrer sur les atouts de cette expérience en matière d’immersion renforcée. Même son de cloche pour Hello Games, qui prépare une version PS VR2 de No Man’s Sky. « Nous vous présenterons plus en détail les fonctionnalités exclusives de No Man’s Sky pour PlayStation VR2 dans les mois à venir », se contente d’expliquer le développeur.

Interrogé par Numerama, PlayStation France n’a rien voulu dire sur la date de sortie du PlayStation VR2. Elle sera dévoilée « quand ce sera le moment de le faire », sans plus de précision. On ne connaît pas non plus le prix du casque, sachant que son prédécesseur coûtait 400 €.